Slušaj vest

Fondacija Angelina, koju je porodica devojčice Angeline Aćimović žrtve masakra u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, i ove godine će u znak sećanja na sve nastradale u školi 3. maja 2023, ali i žrtve iz Dubone i Malog Orašja upriličiti niz manifestacija kojima obeležava dve godine postojanja i uspešnog rada. Kao jedan od najvažnijih, ali i najtežih zadataka pred Fondaciju ali i sve građane Srbije, ove godine stavili su zaštitu dece i mladih od destruktivnih sadržaja na internetu i smanjenje vršnjačkog nasilja.

- Fondacija Angelina u martu 2026. godine obeležava dve godine postojanja i uspešnog rada, čemu su jako mnogo doprineli pre svega ljudi, zatim državne institucije, privredna društva, civilne organizacije i ustanove kulture i sporta. Podrškom i zajedničkim sprovođenjem mnogih akcija za decu bez roditeljskog staranja, s ciljem poboljšanja uslova života, pomoći ranjenima u Duboni i Malom Orašju u lečenju i rehabilitaciji, i brizi o svoj deci i zaštiti od štetnog uticaja interneta i destruktivnih sadržaja, ali i pomoć porodicama i na očuvanju sećanja na njihovu nastradalu decu nastavljamo i ove godine - navela je Natalija Aćimović.

U planu su tradicionalne akcije ,,Maturska haljina od Angeline,, i Sportsko obrazovni kamp u trajanju od tri dana za oko 100 dece iz domskih zajednica Srbije, kao i nastavak pomoći i brige za ozdravljenje ranjenih iz Dubone i Malog Orašja.

Porodica Angeline Aćimović Foto: Nenad Kostić

- Kao jedan od najtežih ali i najvažnijih zadataka koji smo stavili pred Fondaciju, ali i sve nas u Srbiji jeste zaštite dece i mladih od destruktivnih sadržaja na internetu i smanjenje vršnjačkog nasilja. U tom smislu, radićemo na promociji knjige "Zaštiti me," koju smo izdali, a počinjemo i snimanje obrazovnog dokumentarnog filma ,"Ekrani između nas,". U planu je i pokretanje programa za rešavanje stambenog pitanja dece koja zbog uzrasta treba da napuste Domske zajednice i počnu samostalan život. Ukoliko ove godine bude sredstava planiramo da rešimo pitanje stana ili kuće za bar jedno dete ili dvoje (dve sestre, dva brata, ili brat i sestra) - objasnila je Natalija Aćimović.

Kako bi se prikupila neophodna sredstva za realizaciju planova Fondacije koja nosi ime nastradale devojčice, 16. marta u Plavoj dvorani Sava centra biće održan humanitarni koncert, a sva sredstva od prodaje karata biće usmerena na planirani aktivnosti. Na koncertu će ućestvovati Sergej Ćetković, Jelena Tomašević, Aleksandra Radović, Lena Kovačević, Frajle, Boris Režak, Marko Milošević, Hor Mari Mari, Jelena Gavrilović i kreatorka Đurđa Đukić koja će predstaviti nove haljine urađene po Angelininim skicama.