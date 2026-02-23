Slušaj vest

Osim uzdržavanja od hrane životinjskog porekla, tokom vaskršnjeg posta, koji počinje danas i traje do 11. aprila, vernici bi trebalo da se sedam nedelja uzdržavaju i od opijanja, pušenja i proslava, s ciljem duhovne obnove.

Vaskršnji post sastoji se od sedam strogih nedelja, tj. 48 dana, a traje do Vaskrsa, koji Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju 12. aprila. Osim što je najvažniji posni period, ujedno je najteži i najduži.

Post hranom prati i post delima, ističe teolog Miloš Stojković.

- Ako čovek posti samo hranom, a ne posti delima, što znači da se ne miri sa svojim bližnjima, ne čini dobra dela, ne pomaže sirotinju, onda takav post predstavlja samo dijetu, ništa više. Moramo se u postu sa svima pomiriti, opraštati, menjati sebe, to je suštinski najvažnije, a što se hrane tiče, svako bi trebalo da se posavetuje sa svojim sveštenikom na koji način da posti - naveo je Stojković za Kurir.

Najveće greške u postu

Prema njegovim rečima, pravila mogu biti ublažena za bolesne, putnike, trudnice i dojilje, kao i za one koji rade težak fizički posao.

Teolog Miloš Stojković Foto: Kurir Televizija

- Suština posta jeste da pobeđujemo strasti i da menjamo sebe nabolje, a to možemo samo dobrim delima. Vernik koji posti hranom, a u svađi je s bratom, ocem, majkom, komšijom, kolegom, njegov post nema suštinu i slobodno mogu reći da je uzaludan. Najveće greške vernika koje čine tokom posta su opijanje, odlasci na žurke, proslave. To treba izbegavati - upozorio je teolog.

Greh je psovati i pušiti

Naglasio je da su jednako važni i odlasci na liturgiju svake nedelje.

Evo za koga pravila posta mogu biti ublažena - za bolesne - trudnice - dojilje - one koji rade težak fizički posao

- Ne možemo da kažemo da postimo, a ne odlazimo na liturgiju i ne pričešćujemo se. Ako se neko omrsi, treba da ispovedi to svom svešteniku i da nastavi s postom. Greh je tokom posta i psovati, kaditi se dimom cigarete. Ne bi trebalo konzumirati cigarete tokom posta, jer upravo post je vreme kada treba da pobedimo svoje strasti. A ako, recimo, uđemo u neku kuću gde domaćin nema šta da prinese posno, pa nam iz ljubavi prinese nešto što je mrsno, nije greh pojesti iz ljubavi prema njemu, ali onda nastaviti dalje s postom, jer neće nas spasti parče čokolade ili mesa, već samo dela ljubavi - naglasio je Stojković.

Foto: Fonet

Sedam nedelja

Povodom česte nedoumice koju imaju vernici, teolog dodaje da se intimni odnosi među bračnicima ne mogu smatrati grehom, dok oni koji nisu pred Bogom izgovorili "da" sami po sebi čine greh.

Ovaj post nalaže uzdržavanje od mesa, jaja, sira, mleka, tj. bilo kakve hrane sa životinjskim masnoćama. Vino i ulje dozvoljeno je jesti samo subotom i nedeljom, dok se riba može konzumirati na Blagovesti i Cveti.

Vaskršnji post po nedeljama - Prva nedelja: Čista nedelja - Druga nedelja: Pačista nedelja - Treća nedelja: Krstopoklona nedelja - Četvrta nedelja: Sredoposna nedelja - Peta nedelja: Gluva nedelja - Šesta nedelja posta: Cvetna nedelja - Sedma nedelja: Stradalna nedelja

Svim ostalim danima posti se na vodi, pogotovo sredom i petkom. Prva tri dana prve nedelje velikog posta poste se posebno strogo, a isto važi i za poslednju nedelju posta, izuzev Velikog četvrtka, kada se može posegnuti za vinom i uljem.

Vaskršnji post traje sedam nedelja, a to su - Čista, Pačista, Krstopoklona, Sredoposna, Gluva, Cvetna i Strasna ili Stradalna nedelja.