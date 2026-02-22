Slušaj vest

Patrijarh Pavle je došao kod Slobodana Miloševića i rekao: „Predsedniče, ako je to dobro za državu, da li biste podneli ostavku?“.

Sa tim pitanjem, navodno je otišao pod utiskom nakon sastanka sa Milanom Panićem, koga su mnogi doživljavali kao "američkog čoveka".

"Sloba je imao veliko poštovanje prema Pavlu, jer je bio školski drug sa njegovim pokojnim ocem, i odgovorio mu je: „Vaša svetosti, ne napadaju oni mene zbog Slobe, nego zbog Srbije. Nastaviće se to bio ja ili ne bio.“ Vreme je pokazalo da je tako i bilo."

Patrijarh se zamislio

Ovo je svojevremeno ispričao za Kurir Vukašin Jokanović, bivši savezni ministar policije od 1994. do 1998, državni javni tužilac od 1998. do 2001, funkcioner SPS, jedan od ključnih svedoka odbrane Miloševića u Hagu, čovek kome pripisuju oduzimanje „državnosti“ Kosovu i Metohiji amandmanima na Ustav iz 1989.

On je i neposredni svedok ili učesnik svih važnih političkih zbivanja osamdesetih i devedesetih godina. Ipak, čini se da je, pored borbe za KiM, njegovu karijeru obeležila saradnja, ali i „iskreno prijateljstvo“ sa Miloševićem.

Slobodan Milošević Foto: FREDERIC HUGON / AFP / Profimedia

Nakon tog razgovora patrijarh se, kako su preneli pojedini portali, zamislio i tiho rekao: "Srbija je naša svetinja, a svetinje se čuvaju uz Božiju pomoć."

Ponovo tražio prijem

Patrijarh Pavle je bio uveren da je ostavka Miloševića patriotska obaveza.

Strahovao je od građanskog rata i pokušavao na sve načine da nađe izlaz iz katastrofalne poratne situacije. Ponovo je tražio prijem kod Miloševića, ali ga je primio samo predsednik Srbije Milan Milutinović, koji ga je uveravao da nije problem u njihovim ostavkama i ponavljao nerazumnu tezu da samo treba izdržati dok se SAD i Evropska unija ne "urazume".