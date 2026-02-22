Slušaj vest

Željko je pre dve godine izgubio najdragocenije - svoje dete. Danas se, pored bola, suočava i sa sopstvenim zdravstvenim problemima.

On je podelio apel za pomoć na društvenim mrežama.

- Posle gubitka ćerke jedinice od pre dve godine, od prevelike muke, stresa, boli. Evo i mene u fondaciji - napisao je Željko Obradović na Fejsbuku u grupi "Humanitarne licitacije".

Kako se navodi na sajtu Humanitarne fondacije "Budi human" Željko od trećeg meseca života ima promene na šakama i stopalima gde su se javljali plikovi, promene su se povlačile ali nastajale su nove.

Foto: Facebook/Humanitarne licitacije

Ustanovljena je dijagnoza bulozna epidermoliza (L 12.3 Epidermolysis bullosa acquisita). Pojava promena na koži ometa ga u obavljanju fizičkih poslova jer nakon pucanja koža ima erozije i kraste koje teško zarastaju.

U decembru 2025. godine Željko je tokom napora osetio bol u grudima i nedostatak vazduha kada je ustanovljeno da je došlo do akutnog subendokardijalnog infarkta miokarda (I21.4 Infarctus myocardii subendocardialis acutus).

Ovako možete pomoći Željku: - Upiši 1934 i pošalji SMS na 3030 Uplatom na dinarski račun: 160-6000002498411-06 Uplatom na devizni račun: 160-6000002498980-45 IBAN: RS35160600000249898045 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Nastavak lečenja u zemlji i inostranstvu zahteva značajna finansijska sredstva koja Željko nije u stanju da samostalno obezbedi, pa se mole svi ljudi dobre volje da pomognu svojim donacijama kako bi se potreban iznos prikupio u najkraćem roku, navodi fondacija.

Sredstva su potrebna za transplantaciju matičnim ćelijama, specijalističke preglede, banjsku rehabilitaciju, kardiološku terapiju, medikamente za lečenje bulozne epidermolize, suplemente, medicinsku kozmetiku, medicinski potrošni materijal kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Kurir/ Budi human