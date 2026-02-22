Slušaj vest

Mnogi vozači u Srbiji ne znaju da nepoštovanje zelene, odnosno uslovne strelice na semaforu, može dovesti do plaćanja kazni i do 120.000 dinara.

Vladimir Miljević, advokat kaže da je zelena strelica na semaforu ili uslovna strelica za desno skretanje automobila, pojam koji je prepoznat u našem zakonu i posebno ga definiše Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji.

Potreban oprez

- Međutim, ono što našim propisima nije definisano, to je kada ta strelica treba da se pali, a kada treba da se gasi. Možemo imati situaciju da će paralelno sa paljenjem crvenog svetla na osnovnom semaforu doći do paljenja strelice za desno. A nekada će paljenje te strelice biti odloženo za određeni period, iz razloga što nije definisano kada se ta strelica pali u odnosu na paljenje crvenog svetla - kaže na početku razgovora Miljević.

Isto se odnosi i na trenutak gašenja uslovnog zelenog svetla, nije definisano da li u slučaju kada se ono upali na crvenom osnovnom svetlu, treba da traje dok traje crveno ili sme da se isključi i ranije.

- Često se u praksi isključi i ranije i onda možemo doći u situaciju da vozač koji skreće na uslovnu strelicu za desno, to učini zato što mu je dozvoljeno, a da momenat gašenja te uslovne strelice dok je i dalje crveno svetlo za osnovnu signalnu grupu, znači da on stupi na pešački prelaz, odnosno prođe zonu semafora ili liniju zaustavljanja u momentu kada se ta strelica ugasila - kaže Miljević i dodaje:

Kada grešimo?

- Tako naprimer, pali se crveno svetlo, odmah se pali i zelena strelica za desno. Vozač kreće, ali je semafor projektovan da se strelica ugasi, recimo, pet sekundi pre nego što se upali žuto pa ponovo zeleno. I onda vozač dođe u situaciju da on u momentu kada je doneo odluku i kada je krenuo da skreće desno na uslovno zeleno, zbog gašenja uslovnog zelenog u sekundi prođe na crveno svetlo. I kad gledamo strogo formalno, on je napravio prekršaj.

Prema njegovim rečima, ovo strogo formalno posmatralo kao crveno svetlo i verovatno niko ne bi uzeo u obzir da u momentu gašenja te strelice za desno on nije imao ni vremenskih ni prostornih mogućnosti da se zaustavi.

- I to su nedostaci u projektovanju zato što ne postoje jasni propisi, a jedina racionalna stvar i ispravna po vozača jeste da ukoliko se uslovna zelena strelica upalila, da ona posle mora da traje onoliko koliko traje i crveno svetlo kako vozač ne bi učinio prekršaj prolaska na crveno - dodaje on.

Ako bi vozača prošao na crveno svetlo zato što se ugasila zelena strelica

novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara

6 kaznenih poena

najmanje 3 meseca zabrane upravljanja motornim vozilom

Ukoliko se izazove saobraćajna nezgoda

kazna je od 40.000 do 60.000 dinara (sa mogućnošću izricanja i kazne zatvora)

8 kaznenih poena

U slučaju da je vozač krenuo na uslovno zeleno koje se u trenutku ugasilo, a na pešačkom prelazu je u tom trenutku pešak