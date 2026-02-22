Slušaj vest

Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao porodicu Đinđić u postupku za ubistvo premijera Zorana Đinđića, preminuo je jutros, potvrdili su novinarima njegovi prijatelji i poštovaoci.

Danilović je tokom devedesetih godina zastupao pred sudom opozicionare i aktiviste.

Bio je među advokatima koji su podnosili krivične prijave za ubistvo Slavka Ćuruvije, kao i četvorice funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali.

Bio je član je Programskog tima Instituta za javnu politiku.

Poznat je po svom radu na odbrani u političkim procesima u bivšoj Jugoslaviji. Njegova knjiga "Upotreba neprijatelja: Politička suđenja u Jugoslaviji" dokumentuje montirane procese, a autor je i drugih dela o političkoj istoriji.

Rođen je 1938. u Nikšiću. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1961, a doktorirao 1965. na Fakultetu političkih nauka, gde je radio kao profesor političke sociologije.

Advokaturom se bavio od 1974. godine.