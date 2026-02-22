Slušaj vest

Dva veka od rođenja Svetozara Miletića, predvodnika borbe Srba za nacionalna i politička prava u Austrougorskoj i nekadašnjeg gradonačelnik Novog Sada u dva mandata, obeležena su svečanom akademijom u Srpskom narodnom pozorištu.

U prisustvu brojnih zvanica iz društevno-političkog i verskog života, među kojima je i patrijarh srpski Porfirije, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković poručila je da jubilej dva veka od rođenja Svetozara Miletića obavezuje na sećanje, ali i na delovanje.

Ona je istakla da je Miletić bio "simbol borbe za slobodu, pravdu i dostojanstvo srpskog naroda“, naglasivši da njegove poruke ni danas ne gube na značaju.

- Miletić nas uči da se za pravdu treba boriti hrabro, mudro i odgovorno - rekla je Gojkovićeva, dodajući da sloboda i nacionalno dostojanstvo "nisu dati jednom za svagda, već vrednosti koje se grade znanjem, strpljenjem i zajedništvom".

Ona je naglasila da obeležavanje jubileja nije samo osvrt na prošlost, već i „obnova zaveta da ćemo čuvati narodnu slogu, jačati institucije i raditi za dobro svih građana“.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin poručio je da obeležavanje dva veka od rođenja Svetozar Miletić nije samo sećanje na istorijsku ličnost, već i na ideje koje su oblikovale grad i političku svest srpskog naroda.

- Kada pogled stane na spomenik Svetozaru Miletiću, ne gledamo samo u lik jednog čoveka, već u trajni simbol njegovih ideja – slobode, pravde, građanske ravnopravnosti i nacionalnog dostojanstva - istakao je Mićin.

On je naglasio da Miletićevo nasleđe i danas obavezuje, dodajući da se sloboda i identitet "ne čuvaju praznim rečima, već konkretnim delima, znanjem, kulturom i odgovornošću prema zajednici".

- Ovaj jubilej nije samo pogled u prošlost, već poziv da budemo dostojni vrednosti za koje se Miletić hrabro i nesebično borio - zaključio je Novosadski gradonačelnik.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Odbora Vlade Srbije za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski kazala je da je "veliki" Miletića krenuo u svet iz zanatlijske porodice i stigao do Bratislave, Budimpešte i Beča.

- Svoje korene nije zaboravio i znao je da je njegova sudbina povezna sa sudbinom svog naroda. Bio je ostao jedan od najvećih sinova slobodarske ideje i sin Srbije. Najvažniji spomenik Miletiću kao zavet je Srpska Vojvodina u kojoj ima mesta za sve u kojoj se baštine vrednosti tolernacije i multikulturalnosti - kazala je Đurđević Stamenkovski.

Ona je nagasila da "našu slobodu svakog dana moramo da potvrđjujemo i da branimo Miletićevu viziju", citirajući pesmu posvećenu velikom političkom lideru Srba u Ugarskoj: "Svetozare, srpski sine, ti si dika Vojvodine!"

Svetozar Miletić Foto: Screenshot Youtube

Svetozar Miletić ostao je upamćen kao politički lider, advokat, novinar i gradonačelnik Novog Sada, ali pre svega kao glas vremena u kojem su se lomila pitanja nacionalnih prava, slobode i građanske ravnopravnosti. Rođen 1826. godine u Mošorinu, školovan u Novom Sadu i Pešti, Miletić je tokom čitavog života bio vezan za javnu reč i političku borbu.

Njegova karijera nije bila samo niz funkcija i političkih angažmana, već kontinuirana borba za poziciju srpskog naroda u tadašnjoj Austrougarskoj. Kao osnivač i urednik lista "Zastava", ali i kao istaknuti govornik, Miletić je postao simbol jedne epohe u kojoj je politika bila pitanje identiteta i dostojanstva.

Upravo taj istorijski kontekst bio je u fokusu večerašnje akademije. Govornici su se osvrnuli na značaj Miletićevih ideja, ukazujući na to da njegovo nasleđe nije samo deo udžbenika, već živi deo društvene svesti. Poruke iz Srpskog narodnog pozorišta naglasile su da je Miletić bio više od političara – bio je figura koja je oblikovala javni prostor, kulturu dijaloga i nacionalnu samosvest.