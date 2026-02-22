Slušaj vest

Ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski obratila se okupljenima na Svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, povodom dva veka od rođenja Svetozara Miletića, predvodnika borbe Srba za nacionalna i politička prava u Austrougorskoj i nekadašnjeg gradonačelnik Novog Sada u dva mandata.

- Živi srpska Vojvodina! Dva veka od rođenja Svetozara Miletića, čoveka čije su ideje zenica u oku srpskog naroda, ali nekima i dalje trn u oku. Na svečanoj akademiji u Novom Sadu podsetili smo se njegovog lika i dela i njegove politike, za koju je i živeo i umro - navela je ministarka i dodala:

- Zato obećavamo da ćemo uvek ostati jedinstveni i da ćemo braniti njegovu viziju. Nikada nećemo pokleknuti pred onima koji nas uveravaju da je tuđa vlast bolja od naše i da je bolje biti podanik i sluga nego građanin, Srbin, patriota i nacionalno odgovoran čovek. Branićemo svaki pedalj ideje, srpskog kulturnog prostora, naše crkve i svega onoga u šta su verovali i za šta su se borili naši preci.

Sve o Svečanoj akademiji u SNP u Novom Sadu, pročitajte u našoj vesti OVDE.