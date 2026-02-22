Slušaj vest

Nakon kraće i iznenadne bolesti, prerano je preminula Irena Božinovski, odbornica u trenutnom sazivu lokalnog parlamenta u Vranju.

Irena Božinovski (devojačko Nikolić) rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju, gde je završila osnovnu školu “Vuk Karadžić” i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu.

Radila je u Simpu, nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Severnoj Makedoniji i Grada Vranja.

Supruga je i majka 18-ogodišnjeg sina.

Amaterski se bavila slikarstvom.

Za sobom ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka, a zatim i društveno angažovana i odgovorna osoba.

Sahrana Irene Božinovski obaviće se u utorak, 24. 02. na dan njenog rođendana, u 14:00 sati na Bunuševačkom groblju u Vranju.

Kurir.rs/RTV Vranje

