Umrla mlada političarka Irena Božinovski iz Vranja: Biće sahranjena na rođendan
Nakon kraće i iznenadne bolesti, prerano je preminula Irena Božinovski, odbornica u trenutnom sazivu lokalnog parlamenta u Vranju.
Irena Božinovski (devojačko Nikolić) rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju, gde je završila osnovnu školu “Vuk Karadžić” i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu.
Radila je u Simpu, nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Severnoj Makedoniji i Grada Vranja.
Supruga je i majka 18-ogodišnjeg sina.
Amaterski se bavila slikarstvom.
Za sobom ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka, a zatim i društveno angažovana i odgovorna osoba.
Sahrana Irene Božinovski obaviće se u utorak, 24. 02. na dan njenog rođendana, u 14:00 sati na Bunuševačkom groblju u Vranju.
Kurir.rs/RTV Vranje