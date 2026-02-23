Slušaj vest

Najavljene su izmene u sistemu obrazovanja: od novih programa i nacionalnih udžbenika, preko širenja jednosmenskog rada, do ideje o skraćenju časova.

Paralelno, veštačka inteligencija sve snažnije ulazi u učionice, pa se nameću pitanja: gde su granice, kako se čuva privatnost i akademski integritet, i kako da tehnologija bude alat koji pomaže nastavniku, a ne prečica.

O ovoj temi govorio je u emisiji "Redakcija" minstar prosvete - Dejan Vuk Stanković. Istakao je da reforme treba da budu sveobuhvatne, a fokus će biti na zakonu o izmenama, koji se tiče osnova vaspitanja i obrazovanja u Srbiji:

Foto: Kurir Televizija

- Mi kao ministarstvo želimo da istaknemo tri elementa: Efikasno, odgovorno i transparentno upravljenje institucijom. Ali, sidnikati bi da uključe jedan viši nivo parcitipacije koji bi dveli do većeg nivoa neodređenosti u pogledu ovlašćenja, a dovodi i do konfuzije u procesu odlučivanja. Naš cilj je da imamo odgovornu upravu koja će uvažavati zakone i ostvariti mogućnost da se deca kvalitetno obrazuju, a da profesori dobiju naknadu za trud i rad.

V.d. direktorki Pete beogradkse gimnazije je danas istekao mandat. Konkurs i dalje nije raspisan. Ministar tvrdi da će biti imenovan v.d., jer situacija u gimnaziji nije išla u pravcu pacifikacije, već u pravcu medijskog podgrejavanja političkih razlika.

- Bio sam začuđen odgovornošću roditelja i profesora, koji su tu krizu internacionalizovali. Ja sam čak i sa UNICEF- om razgovarao o Petoj beogradskoj gimnaziji. Oni su krenuli putem internacionalizacije krize unutar škole. To apsolutno nije trebalo da se dogodi. Onda su počeli da formiraju timove po društvenim mrežama i kvazi slobodnim medijima. Napravili su čitavu jednu nevladinu organizaciju koja kalkuliše sa pravima deteta vršeći pritisak na javnost da isključivo njihov kandidat ispunjava uslove.

Učenici se vraćaju na nastavu u zgradu škole Foto: Dragan Kadic/Kurir

"Nastavnici i roditelji koriste učenike"

Tvrdi i da je postojao inspekcijski nadzor kao i popis imovine, ali da je pre svega cilj bio da se prvo polugodište spasi, te da se normalizuje stanje:

- U fokusu nam je bio interes đaka i roditelja i vođenje škole u skladu sa zakonom. Druga strana pokušava da Petu beogradsku gimnaziju shvati kao platformu za rušenje sistema u Beogradu, a onda i za potpaljivanje pobune u našem glavnom gradu i šire u Srbije. Drugu stranu čine 16 nastavnika, jedan deo roditelja, koji se koriste učenicima kao glinenim golubima. Za njih je suština da ponovo raspale duh pobune i dovedu u pitanje finukcionisanje gimnazijskog sistema u Srbiji.

Postavljen nov direktor

Kaže da želi upravljenje školom u skladu sa zakonom, te da je potrebno na funkciju v.d. direktora postaviti čoveka koji je dovoljno kompetentan da razgovara, nosi pomirljivu notu i ne uključuje se u sukobe:

Foto: BoBa Nikolić

- Od sutra će biti postavljen novi v.d diretkor, on ispunjava sve uslove. Zna šta treba da radi i radi se o čoveku iz kolektiva. Danka Nešović je došla zbog institucionalnog haosa koji je nastao u gimnaziji i to treba da znaju ljudi koji je kritikuju. Država je morala da uvede v.d. upravu. Danka je doživela u dva mandata medijski linč i najrazličitije uvrede. Neko je čekajući godišnjicu pada nadstrešnice hteo da napravi od gimnazije hotel za blokadere.

Dodaje i da škola ne može biti politička platforma:

- Kad budemo bili u političkoj neutralnosti, moćićemo da razgovaramo o javnom konkursu, gde će se nadmetati kandidati i mislim da nismo blizu toga. Ako neko nije zadovoljan radom Ministarstva prosvete, može da potraži posao negde drugde, ipak je ovo slobodna zemlja - zaključio je Stanković.

