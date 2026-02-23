Slušaj vest

Najavljene su izmene u sistemu obrazovanja: od novih programa i nacionalnih udžbenika, preko širenja jednosmenskog rada, do ideje o skraćenju časova.

Paralelno, veštačka inteligencija sve snažnije ulazi u učionice, pa se nameću pitanja: gde su granice, kako se čuva privatnost i akademski integritet, i kako da tehnologija bude alat koji pomaže nastavniku, a ne prečica.

O ovoj temi govorio je u emisiji "Redakcija" minstar prosvete - Dejan Vuk Stanković. Istakao je da reforme treba da budu sveobuhvatne, a fokus će biti na zakonu o izmenama, koji se tiče osnova vaspitanja i obrazovanja u Srbiji:

Dejan Vuk Stanković
Foto: Kurir Televizija

- Mi kao ministarstvo želimo da istaknemo tri elementa: Efikasno, odgovorno i transparentno upravljenje institucijom. Ali, sidnikati bi da uključe jedan viši nivo parcitipacije koji bi dveli do većeg nivoa neodređenosti u pogledu ovlašćenja, a dovodi i do konfuzije u procesu odlučivanja. Naš cilj je da imamo odgovornu upravu koja će uvažavati zakone i ostvariti mogućnost da se deca kvalitetno obrazuju, a da profesori dobiju naknadu za trud i rad

V.d. direktorki Pete beogradkse gimnazije je danas istekao mandat. Konkurs i dalje nije raspisan. Ministar tvrdi da će biti imenovan v.d., jer situacija u gimnaziji nije išla u pravcu pacifikacije, već u pravcu medijskog podgrejavanja političkih razlika.

- Bio sam začuđen odgovornošću roditelja i profesora, koji su tu krizu internacionalizovali. Ja sam čak i sa UNICEF- om razgovarao o Petoj beogradskoj gimnaziji. Oni su krenuli putem internacionalizacije krize unutar škole. To apsolutno nije trebalo da se dogodi. Onda su počeli da formiraju timove po društvenim mrežama i kvazi slobodnim medijima. Napravili su čitavu jednu nevladinu organizaciju koja kalkuliše sa pravima deteta vršeći pritisak na javnost da isključivo njihov kandidat ispunjava uslove.

Zgrada Pete beogradske gimnazije
Učenici se vraćaju na nastavu u zgradu škole Foto: Dragan Kadic/Kurir

"Nastavnici i roditelji koriste učenike"

Tvrdi i da je postojao inspekcijski nadzor kao i popis imovine, ali da je pre svega cilj bio da se prvo polugodište spasi, te da se normalizuje stanje:

- U fokusu nam je bio interes đaka i roditelja i vođenje škole u skladu sa zakonom. Druga strana pokušava da Petu beogradsku gimnaziju shvati kao platformu za rušenje sistema u Beogradu, a onda i za potpaljivanje pobune u našem glavnom gradu i šire u Srbije. Drugu stranu čine 16 nastavnika, jedan deo roditelja, koji se koriste učenicima kao glinenim golubima. Za njih je suština da ponovo raspale duh pobune i dovedu u pitanje finukcionisanje gimnazijskog sistema u Srbiji.

Postavljen nov direktor

Kaže da želi upravljenje školom u skladu sa zakonom, te da je potrebno na funkciju v.d. direktora postaviti čoveka koji je dovoljno kompetentan da razgovara, nosi pomirljivu notu i ne uključuje se u sukobe:

WhatsApp Image 2025-10-14 at 11.54.52.jpeg
Foto: BoBa Nikolić

- Od sutra će biti postavljen novi v.d diretkor, on ispunjava sve uslove. Zna šta treba da radi i radi se o čoveku iz kolektiva. Danka Nešović je došla zbog institucionalnog haosa koji je nastao u gimnaziji i to treba da znaju ljudi koji je kritikuju. Država je morala da uvede v.d. upravu. Danka je doživela u dva mandata medijski linč i najrazličitije uvrede. Neko je čekajući godišnjicu pada nadstrešnice hteo da napravi od gimnazije hotel za blokadere.

Dodaje i da škola ne može biti politička platforma:

- Kad budemo bili u političkoj neutralnosti, moćićemo da razgovaramo o javnom konkursu, gde će se nadmetati kandidati i mislim da nismo blizu toga. Ako neko nije zadovoljan radom Ministarstva prosvete, može da potraži posao negde drugde, ipak je ovo slobodna zemlja - zaključio je Stanković.

"OD SUTRA NOVI V.D. DIREKTOR PETE BEOGRADSKE GIMNAZIJE!" Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković na Kurir televiziji: Škola ne može da bude politička platforma Izvor: Kurir televizija

