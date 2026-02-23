Slušaj vest

Kušadasi je živopisni primorski grad poznat po dugim šetalištima uz more, modernoj marini, bogatoj ponudi restorana i barova, ali i odličnim mogućnostima za šoping – od autentičnih bazara do savremenih tržnih zona. Dani u Kušadasiju protiču u znaku sunca, toplog mora i opuštanja na plaži, dok su večeri rezervisane za lagane šetnje, gastronomiju i uživanje u mediteranskoj atmosferi.

U ovom atraktivnom okruženju nalazi se Liberty 5★, luksuzni resort sa 5 zvezdica, smešten u naselju Yavansu, na obali Egejskog mora. Hotel je udaljen oko 3 km od centra Kušadasija i oko 75 km od aerodroma u Izmiru. Okružen je zelenilom, ima direktan pristup plaži i predstavlja idealno odredište za porodice, parove i sve koji traže opuštanje i zabavu u modernom okruženju.

Hotel poseduje sopstvenu peščano-šljunkovitu plažu sa oznakom Plave zastave, koja potvrđuje visoke standarde čistoće mora i bezbednosti. Gostima su na raspolaganju besplatne ležaljke, suncobrani i peškiri, kao i bar na plaži, dok blag nagib i čisto more čine ovu plažu pogodnom za porodično kupanje i opuštanje.

Sobe su moderno opremljene i poseduju balkon, mini bar, sef, aparat za kafu, ketler, satelitsku televiziju i besplatan Wi-Fi internet. Kupatila su savremena, sa tušem ili kadom, fenom za kosu i hotelskom kozmetikom. Enterijer je svetao, funkcionalan i prilagođen savremenim potrebama putnika, bez obzira na to da li je reč o standardnim ili porodičnim sobama.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta. Gosti mogu uživati u raznovrsnim jelima turske i internacionalne kuhinje u glavnom restoranu, dok je na raspolaganju i sedam à la carte restorana – turski, italijanski, istočnjački, morski, meksički, indijski, mediteranski i internacionalni – čiji su obroci uključeni u All Inclusive ponudu uz prethodnu rezervaciju. Tokom celog dana dostupna su alkoholna i bezalkoholna pića u četiri bara i u baru na plaži, a tu je i poslastičarnica sa slatkišima i kolačima.

Hotel raspolaže sportskim terenima za tenis, fudbal i košarku, kao i moderno opremljenim fitness centrom. Organizuju se dnevne i večernje animacije za decu i odrasle, od aktivnosti na bazenu do večernjih šou programa i muzike uživo. Gostima su na raspolaganju i grupne aktivnosti poput aerobika, vodenih sportova i plesnih radionica, kao i dodatni sadržaji poput igraonice, bioskopa na otvorenom i mini kluba sa nadzorom.

Posebna pažnja posvećena je porodicama sa decom različitog uzrasta. Za bebe su dostupni specijalni meni, krevetac, kolica, sterilizator i monitor (na upit), dok stariju decu očekuje poseban meni, kids club, dečiji bazen, aquapark, igralište i profesionalni animacioni tim.

Spa i wellness centar pruža opuštajući doživljaj uz tradicionalni turski hamam, saunu, parno kupatilo i masaže koje pružaju stručni terapeuti, dok je ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju moderan fitness centar.

Liberty 5★ predstavlja luksuzni resort visokog standarda na atraktivnoj lokaciji u jednom od najpoznatijih letovališta na Egeju. Kombinacija privatne plaže sa Plavom zastavom, razvijenog Ultra All Inclusive koncepta, bogate sportske i zabavne ponude, kao i sadržaja prilagođenih porodicama sa decom, čini ga pogodnim izborom za komforan i bezbrižan odmor u Kušadasiju.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izboru hotela, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Širok izbor hotela i termina putovanja dostupan je na zvaničnom sajtu agencije , gde je u nekoliko jednostavnih koraka moguće brzo i lako izvršiti online rezervaciju.

Za sva dodatna pitanja i savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.

