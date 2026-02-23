Slušaj vest

Zbog porasta temperatura topi se sneg u višim predelima Srbije, zbog čega su kolovozi vlažni, a mogući odroni zemlje i kamena, naročito pored Ibra, na putu između Kraljeva i Raške, kao i na deonici između Donjeg Milanovca i Golupca, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zaostalog snega u raskvašenom stanju i dalje ima u planinskim predelima Ivanjice, Kruševca i Zaječara, te se vozači pozivaju da prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje.

Pojačan saobraćaj očekuje se u gradovima zbog početka radne nedelje i povratka učenika u škole dok se na ostalim frekventnim pravcima vozi bez zadržavanja.

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Horgoš, Batrovci i Bezdan čekaju četiri sata, a na Kelebiji jedan sat.

Kurir.rs/Beta

