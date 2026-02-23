Irena Božinovski iza sebe je ostavila sina Andreja (18), kao i supruga, koji je na društvenoj mreži objavio njene fotografije uz potresnu poruku:

- Ljubavi moja, spavkaj mirno, bila si najlepše nešto što mi se desilo u životu, spavkaj lepoto moja, suprugo, majko, sestro, ćerko naša, podrško i lavice. Bol koji osećam čuvaću samo za sebe, a sećanje na tebe i tvoju plemenitu ličnost svakoga dana ću spominjati.