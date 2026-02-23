Odbornica Skupštine grada Vranja Irena Božinovski preminula je nakon kraće i iznenadne bolesti u 41. godini. Od Irene se potresnom porukom oprostio njen suprug Aleksandar Božinovski.
"PUTUJ S ANĐELIMA, MOJA IRENA... POLA MENE NOSIŠ SA SOBOM" Potresne reči supruga preminule mlade odbornice iz Vranja: "Ljubavi moja, spavkaj mirno"
Irena Božinovski iza sebe je ostavila sina Andreja (18), kao i supruga, koji je na društvenoj mreži objavio njene fotografije uz potresnu poruku:
- Ljubavi moja, spavkaj mirno, bila si najlepše nešto što mi se desilo u životu, spavkaj lepoto moja, suprugo, majko, sestro, ćerko naša, podrško i lavice. Bol koji osećam čuvaću samo za sebe, a sećanje na tebe i tvoju plemenitu ličnost svakoga dana ću spominjati.
Putuj s anđelima moja Irena, pola mene nosiš sa sobom. Večna ti slava i hvala - piše u njegovoj objavi.
