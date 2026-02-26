Slušaj vest

Iza zatvorenih vrata mnogih brakova kriju se tajne o kojima se rijetko govori. Prevara neretko traje godinama, maskirana navikama, izgovorima i tišinom koja postaje glasnija od svake svađe.

Upravo takva priča dogodila se i jednoj ženi koju je istina sustigla na potpuno neočekivan način - pozivom od ljubavnice njenog muža.

Ljubavnica je odlučila da progovori i iznese detalje koji su promenili tok njenog života.

Zgranuta ponašanjem

- Nazvala me je ljubavnica moga muža. Rekla je da je htela samo avanturu. Pričala mi je o mojim svađama s mužem i govorila mi je da zna da je on kriv, kako je sebičnjak, kako ona njega ne voli, no da je bila zgranuta njegovim ponašanjem u braku prema meni, te je odlučila da mi kaže za preljubu, inače ne bi - napisala je jedna žena na sajtu Ispovesti.

Ljubavnica je potom insistirala na susretu.

- Insistirala je da se uživo vidimo, da budem sto posto sigurna da me ne laže. Devojka je generalno okej, ne znam kako je uopšte završila kao ljubavnica. Kako god, moj muž je obećao vernost u braku, ne ona - navela je prevarena žena.

Žena neće da ga ostavi

Dodala je da nije bila tužna nakon tog saznanja.

- Bilo mi je lakše, sada sam sto posto sigurna da treba da ga ostavim.

Mnogi su u komentarima osudili i ljubavnicu i muža, ipak, jedan komentar šokirao je sve.

- Žena od mog ljubavnika zna za nas i neće da ga ostavi jer nema gde da ode, a i nije zaposlena, pa kako bi živela inače. Stalno ga prati, zove trpa se da ide sa njim da ne bi on došao kod mene, čeka jadna da joj kupi nešto kako bi stavila na Fejsbuk da se hvali - navodi se u jednom komentaru.