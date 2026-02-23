Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući i krajnje šokantan snimak nastao na beogradskoj pijaci i okretnici gradskog prevoza na Zeleni venac, koji je u vrlo kratkom roku izazvao lavinu reakcija.

Na videu se vidi muškarac koji prosi, ali na neuobičajen i provokativan način.

Zeleni Venac
Zeleni Venac Foto: k0vrlija printscreen

Ispred sebe je poređao nekoliko plastičnih čaša, svaku sa jasno istaknutom nalepnicom koja označava "namenu" novca. Na jednoj čaši piše "k*rve", na drugoj "trava", na trećoj "spid", na četvrtoj "hrana", dok je peta označena sa "cigare".

Dodatnu pažnju prolaznika i korisnika društvenih mreža privukla je poruka koju je nosio oko vrata: "Pomozite mi, primam i evre, hvala".

Zeleni Venac
Zeleni Venac Foto: k0vrlija printscreen

Ni komentari ispod objave nisu izostali

"Najmanje za hranu ima tu", napisao je jedan korisnik, aludirajući na to da je čaša za osnovne potrebe ostala gotovo prazna. Drugi je podelio lično iskustvo: "Ja dao bratu dve pljuge, lik se obradovao kao da je video soma evra."

Bilo je i onih koji su prizor dočekali sa dozom ironije - „Naravno da je ovo na Zelenom vencu“ - dok su pojedini izrazili sumnju u autentičnost cele situacije, tvrdeći: "Radi za nekog, nije znao sam ovo da napiše, nema šanse."

Kurir.rs

