Milica i njen suprug platili su ručak u jednom restoranu na Divčibarama čak 20.000 dinara, upkos visokim cenama, dočekala ih je neljubaznost i neprofesionalnost osoblja.

Ono što ih je posebno razočaralo jeste to što su se konobari žalili na njihovu decu.

- Ostavili smo 20.000 dinara za jedan obrok, a dočekala nas je bljuzgavica ispred restorana i komentar da naša deca "maltretiraju 600 gostiju", dok su u sali bila tri stola - napisala je Milica.

Ona je negativno iskustvo podelila na Tiktoku.

- Prilaz restoranu je bio potpuno neočišćen, sneg i bljuzgavica svuda, noge vam upadaju dok pokušavate da dođete do ulaza. Ulazite unutra i prvo što radite jeste da tresete sneg sa obuće jer ispred objekta ništa nije bilo očišćeno kako treba - ispričala je ona.

Dodala je da su došli sa malom decom.

- Deca su ipak deca, igraju se, nasmeju se, nekad su glasnija, ne možete od deteta od 3 ili 4 godine očekivati da sedi potpuno tiho kao odrasla osoba. U jednom trenutku nam je konobar rekao da naša deca maltretiraju 600 gostiju, a u restoranu su u tom trenutku bila tri stola koja su bila popunjena i to su ljudi tipa naših godina. Ta rečenica je bila jako neprijatna i potpuno neprimerena pred celim restoranom - navela je ona.

Potom je dodala da oni objekti koji ne žele ljude sa decom to treba i jasno da naznače.

- Nije u redu da porodice dođu, ostave novac, a da se oni tako ponašaju. Mi smo ostavili oko 20.000 dinara samo za jedan ručak, a zauzvrat smo dobili neljubaznost i takve komentare. Cene su visoke, očekivanja su samim tim i visoka. Na planini posebno zimi očekujete da prilaz bude očišćen i da se osećate dobrodošli - zaključila je.