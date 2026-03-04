Slušaj vest

Ljubav ne poznaje biologiju, ali sud i zakon je poznaju. Kada je DNK nalaz pokazao da nije biološki otac devojčice koju je godinama podizao i voleo kao svoje dete, njegov svet se srušio. Ipak, bolnija od same istine bila je sudska odluka kojom je, uprkos svemu, obavezan da bivšoj partnerki isplati 500.000 dinara - jer ona, kako je obrazloženo, nije znala ko je pravi otac.

Kako je saznao da dete nije njegovo i oko čega je vođen spor, ekskluzivno za Kurir televiziju, u emisiji Puls Srbije ispričao je Aleksa Temišanović.

- Saznao sam od bivšeg dečka moje bivše supruge da dete nije moje. Pozvao me je telefonom i rekao da ima nešto važno da mi kaže. U početku nisam ni želeo da razgovaram s njim - pitao sam se šta ja uopšte imam s tim čovekom. Međutim, rekao mi je da ga grize savest i da mu je ona priznala da dete nije moje. Čak mi je rekao i ko je biološki otac. Tvrdio je da pravi otac nikada ne bi plaćao alimentaciju, dok je za mene bila sigurna da hoću - jer volim decu i jer sam voleo i nju - rekao je Temišanović.

"Sumnja se javila dok sam se već borio za starateljstvo"

Dodao je da je u tom trenutku već pokrenuo sudski postupak za promenu vršenja roditeljskog prava.

- Nakon razvoda, dete je sudski pripalo majci, a ona me je tužila za alimentaciju. S vremenom sam počeo da sumnjam da dete ne odrasta u adekvatnim uslovima i o tome sam sudu dostavio određene dokaze. I baš tokom tog postupka dobijam taj poziv. Iskreno, u prvi mah nisam poverovao. Mislio sam da su se njih dvoje posvađali, pa me zato zove. I svi oko mene su govorili da je dete sigurno moje. Bio sam uz nju od prvog dana - naučio sam je da hoda, da priča. Bio sam prisutniji u njenom životu nego majka, koja ju je često ostavljala kod nas mesecima, iako to po sudskoj presudi nije trebalo tako da bude - objasnio je.

Šta je presudilo DNK testu?

Kako su meseci prolazili, sumnja ga je tiho mučila dok nije odlučio da uradi DNK test.

- Kako su prolazili meseci, nešto me je iznutra kopkalo. Taj crv sumnje nije mi davao mira. Na kraju sam odlučio da uradim DNK test u Kragujevcu. Pet dana sam čekao rezultat. Kada je stigao - saznao sam istinu. Dete nije moje. U tom trenutku svet mi se srušio. Sve za šta sam se godinama borio, radio, odricao se - nestalo je u sekundi. Radio sam bez predaha da bih mogao da plaćam alimentaciju, da brinem o detetu, stalno putovao po nju. To nije bio šok samo za mene, već za celu porodicu, ali meni je bilo najteže - kaže Temišanović.

Povlačenje postupka i težina prihvatanja istine

Nadovezao se da je tada odlučio da povuče postupak za roditeljsko pravo.

- Sud sam obavestio da to činim jer sam dobio DNK nalaz. Ona se složila bez ikakvog osporavanja. Nije pokušala ništa da pobije. U međuvremenu smo pokrenuli i promenu njenog prezimena, sve je administrativno završeno i ona se ni tada nije bunila. Ali meni je trebalo mnogo vremena da se saberem. Dao sam otkaz, mesecima nisam izlazio iz dvorišta. Nije lako kada preko noći saznate da više niste otac deteta koje ste podizali - rekao je.

Sudska presuda

Temišanović je rekao da je uradio nešto što do tada niko u Srbiji nije uradio.

- Ne postoji sudska praksa za ovakav slučaj. Kada žena uradi muškarcu ono što je ona meni uradila, niko je nije tužio za naknadu štete - za duševni bol, za alimentaciju, za troškove puta, gorivo, sve ono što ne bih imao da sam znao istinu. Sve je veštačeno kod sudskih veštaka sa zvaničnog spiska Republike Srbije. Priložio sam DNK test, svedoke, svu dokumentaciju. Međutim, presuda je glasila da ona nije znala da dete nije moje - i da sam ja dužan da platim sudske troškove. Do sada sam platio više od 400.000 dinara - objasnio je.

