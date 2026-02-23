Slušaj vest

Nema ko nije čuo za Tozovčevu pesmu "Ide Mile Lajkovačkom prugom", ali jedna druga pruga, znatno duža, je opevana u više numera, čak je bio i konkurs na jugoslovenskom nivou, ali ti stihovi su odveć zaboravljeni...

Povezivanje Beograda i Jadranskog mora, najkraćim putem i to preko uglavnom srpskih delova Jugoslavije, bio je jedan od najvećih domaćih saobraćajnih poduhvata 20. veka.

I danas kada kažete "Beograd - Bar" to ima posebnu težinu. Pruga jednokolosečna, ali moćna, koja prkosi brdima, kršu i kanjonima.

U čast otvaranje pruge Beograd-Bar štampana je i poštanska markica Foto: Kaldrma

Čak 254 tunela duga 114,4 kilometara čine 24 posto cele ove pruge. Na Zlatiboru postoji tunel dug 6,2 kilometara, tek metar kraći od Sozine kod Sutomora! Impozantan je most iznad Male Rijeke visok 200 metara.

Ali, kada je reč o ovoj pruzi, tu postoji jedan fenomen, danas potpuno zaboravljen: ako malo pretražujete starogradsku muziku, naići ćete na pesme o ovoj pruzi! U "duhu radnog naroda", bio je opevan ovaj simbol progresa, a te pesme objavljene i na pločama.

Radna akcija na izgradnji pruge Beograd - Bar Foto: Kaldrma

Danas bi, priznajemo, takva jedna pesma bila pomalo smešna. Pa pruga, to se valjda podrazumeva, rekao bi neko. Ali, to nije palo s neba, pruga Beograd - Bar bio je poduhvat čiju su težinu svi osetili i nestrpljivo čekali kraj radova.

Lepa Lukić Foto: Kurir

"Beograde, Bar te zove, Sunce čuje da voz stiže. Raduju se srca naša, jer će more biti bliže", pevala je i danas čuvena pevačica i folk zvezda Lepa Lukić 1971. godine.

Ali, to nije bilo tek tako, slučajno. Zapravo je bio raspisan konkurs za pesmu o pruzi!

Konkurs za najlepšu melodiju Foto: Kaldrma

Radio Beograd, Biro Eko i PGP RTB organizovali su takmičenje, a glasala je publika, slanjem kupona na kojima su zaokruživali pesme i to iz dve kategorije: narodne i zabavne melodije.

Na listi narodnih je bilo je zapravo više pesama Lepe Lukić. Prva pod nazivom "Brzi voz Beograd - Bar", opevana kao jedna velika želja, glasom koji bije iz srca.

"Odavno nosim jednu želju, da brzi voz stigne na more. Da prođe polja i planine i ljuti kamen Crne Gore. Da mogu da mu dođem češće. Da mogu da mu mrsim kose. Da ranu zoru na plavom moru čekamo uz kapi prve rose. Beograd - Bar, Beograd - Bar, to su divna grada dva. Beograd - Bar, Beograd - Bar, biće bliže grada dva.

Druga pesma bila je "Prema barskoj luci".

"Od Dunava voz će poći prema Titogradu. Plavi Jadran približiće našem Beogradu. Prvi voz ću dočekati sa cvećem u ruci, poljupcima ispratiti prema barskoj luci".

Treća pesma zvala se "Dva veselja u istom danu", takođe u izvođenju Lepe Lukić. U ovoj sentimentalnijoj pesmi barska pruga povezuje se s najlepšim trenutkom u životu jednog para - venčanjem.

"Hajde dragi, hajde dušo, svadbu našu da pravimo usred leta kad je cveće i godine čik, čik, čik pogodi sedamdeset treće. Biće pruga nova za kojom svi žude ta najveća radost nek' i naša bude. Zum, zum, zumba zumba, zumba, grlićemo se odavde do Bara". (morala je da pričeka do 1976.)

Četvrta pesma zvala se "Tvoju pesmu pevam". Peta je "Beograde, Bar te zove", koju smo spomenuli na početku teksta.

Dragan Antić veoma popularan pevač u tim danima Foto: Kaldrma

Zabavne melodije na temu pruge Beograd Bar pevao je Dragan Antić. Prva pesma je bila "Pruga snova".

"Tamo gde se palme njišu, daleko na kraju juga. Tamo sada živi ona i čeka da prođe pruga. Zna da će mene jednog dana doneti voz usred leta. Zna da neće čekati dugo od maštanja do susreta", romantično je pevao Dragan Antić.

"Leti, zimi, u proleće, dolaziću draga moja, prugom snova, prugom sreće nosiće me želja tvoja!"

Druga pesma Dragana Antića zvala se "Zemljo naša", treća "Od Beograda do Bara", četvrta "Naš ponos" a peta "Jadran ekspres".

Ova poslednja počinje uz zvuke gusli i crnogorskog pojanja:

"Od kako je svijet postao, nije ljepši cvijet procvetao nego cvijet što ga braća sade, nego pruga što je braća grade od bijelog grada Beograda pa do Bara do Jadranskog mora!".

Braća Bajić su se i fotografisala pokraj lokomotive Foto: Kaldrma

Mimo ovih autora, koji su bili finalisti, postojali su i drugi koji su pevali o pruzi za Bar. Na primer, Braća Bajić sa pesmom "Sitan kamen do kamena"