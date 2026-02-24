Slušaj vest

Nakon kratkog naoblačenja i zahlađenja, od četvrtka sledi znatno toplije vreme.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije danas se očekuje pretežno oblačno vreme sa padavinama, ali se već od sredine dana očekuje razvedravanje.

Narednih dana vreme će postepeno postati toplije, sa sunčanim intervalima i prijatnim temperaturama iznad proseka.

- Danas pretežno oblačno i malo hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 stepen na jugu i jugoistoku Srbije do 7 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni - saopštio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama se i dalje savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećanje pažnje.

Narednih dana postepeno toplije.

- U sredu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo na jugu u prvom delu dana ponegde sa slabom kišom. Od četvrtka suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima - navodi se.

Nakon današnjeg prolaznog naoblačenje, očekuje se suvo vreme do 5. marta.

- Od srede osim svežih noći, dani znatno topliji od proseka. Promena sinoptike je moguće oko 7. marta, ali još nije jasno koliko bi ona mogla biti jaka, neki proračuni modela "prete" jakim zahlađenjem - prognozira meteorolog amater Marko Čubrilo.

Danas posle podne sa severa smanjenje oblačnosti i razvedravanje tako da bi naredni dani doneli dominaciju anticiklona uz pretežno vedro vreme.

- Do srede dnevni maksimumi od 4 do 12 stepeni, a od srede uz vedre i hladne noći sa minimumima od -3 do 3 stepena Celzijsua, tokom dana znatno toplije od proseka uz maksimume od 12 do 20 stepeni, dok će od srede vetar biti slab, jugozapadni. Promena sinoptika koja bi nas uvela i u promenu vremena se trenutno očekuje oko 5. marta kada bi se raspored vazdušnog pritiska nad širim područjem Evrope trebao početi menjati - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Ta promena u početku ne bi imala bitne posledice na vreme u Srbiji, ali oko 9. marta većina modela ima mogućnost jačeg pogoršanja, ali i jačeg zahlađenja gde bi se snežna granica mogla spustiti na oko 600mnv, a potencijalno i niže uz sneg i u nizijama regiona.

- Ipak, kako smo još jako daleko od ove potencijalne promene ansamble niz ECMWF-a je za sada “ne vidi” - napominje on.