Slušaj vest

Danas počinje najduži, vaskršnji post, koji će trajati šest nedelja, odnosno 42 dana, i smatra se najstrožijim postom u pravoslavlju. Šta sve vernici treba da znaju pristupajući ovom postu i koja pravila treba da ispoštuju, o tome je Andrea Jovanović razgovarala sa Slobodanom Stojkovićem, teologom.

- Ovaj post se ističe kao najstrožiji. Čim kažemo da je nešto strogo, to znači da je nešto opasno, zabrinjavajuće i zarobljavajuće. Međutim, post je sve samo ne zarobljavanje i nije nešto što je strogo. Post je oslobođenje. Oslobođenje od greha, od svih loših dela, loših misli i svega onoga što čoveku na neki način otežava da funkcioniše na pravi način - kaže Stojković i dodaje koja su pravila posta:

- Moramo imati u vidu da je svaki čovek neponovljivi original i s tim u vezi, na jedan poseban način, svaki čovek ponaosob bi trebalo da se posavetuje sa sveštenikom, duhovnikom ili sa nekim monahom, koji bi tog čoveka na adekvatan način blagoslovio kako i na koji način da posti. S obzirom na to da postoje mnogi ljudi koji ne mogu da poste onako kako je to zapisano u kalendaru ili kakva su pravila, u tom smislu post bi trebalo da posmatramo kao jedan svojevrsni hod ka vaskrsenju Hristovom, prazniku nad praznicima, i post ne treba da posmatramo iz perspektive jelovnika.

Slobodanom Stojkovićem Foto: Kurir Televizija

Tri najveća iskušenja tokom posta: Na šta je upozoravao Patrijarh Pavle

Tokom posta vernici se često suočavaju sa iskušenjima koja mogu da obesmisle samu suštinu odricanja, a na njih je posebno upozoravao Patrijarh Pavle. Kao najveće zamke izdvajao je gordost, prejedanje i nepoštovanje posta. Govorio je da je gordost najopasnija, jer čoveka navodi da sebe smatra boljim od drugih samo zato što posti, dok pravi post, kako je isticao, vodi ka smirenju, a ne ka uzdizanju i osudi bližnjih.

Takođe je upozoravao na prejedanje posnom hranom, kada se post pretvara u uživanje i gubi svoj duhovni smisao, kao i na samovoljno kršenje posta bez blagoslova. Naglašavao je da se pravila mogu ublažiti samo uz savet i odobrenje duhovnika, a ne prema ličnom nahođenju, jer je suština posta u unutrašnjoj promeni, a ne samo u izboru namirnica.

Danas počinje vaskršnji post: Traje 42 dana, a teolog otkriva koja pravila vernici moraju da poštuju i šta je suština odricanja Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs