Slušaj vest

Danas počinje najduži, vaskršnji post, koji će trajati šest nedelja, odnosno 42 dana, i smatra se najstrožijim postom u pravoslavlju. Šta sve vernici treba da znaju pristupajući ovom postu i koja pravila treba da ispoštuju, o tome je Andrea Jovanović razgovarala sa Slobodanom Stojkovićem, teologom.

Ovaj post se ističe kao najstrožiji. Čim kažemo da je nešto strogo, to znači da je nešto opasno, zabrinjavajuće i zarobljavajuće. Međutim, post je sve samo ne zarobljavanje i nije nešto što je strogo. Post je oslobođenje. Oslobođenje od greha, od svih loših dela, loših misli i svega onoga što čoveku na neki način otežava da funkcioniše na pravi način - kaže Stojković i dodaje koja su pravila posta:

- Moramo imati u vidu da je svaki čovek neponovljivi original i s tim u vezi, na jedan poseban način, svaki čovek ponaosob bi trebalo da se posavetuje sa sveštenikom, duhovnikom ili sa nekim monahom, koji bi tog čoveka na adekvatan način blagoslovio kako i na koji način da posti. S obzirom na to da postoje mnogi ljudi koji ne mogu da poste onako kako je to zapisano u kalendaru ili kakva su pravila, u tom smislu post bi trebalo da posmatramo kao jedan svojevrsni hod ka vaskrsenju Hristovom, prazniku nad praznicima, i post ne treba da posmatramo iz perspektive jelovnika. 

Slobodan Stojković.jpg
Slobodanom Stojkovićem Foto: Kurir Televizija

Tri najveća iskušenja tokom posta: Na šta je upozoravao Patrijarh Pavle

Tokom posta vernici se često suočavaju sa iskušenjima koja mogu da obesmisle samu suštinu odricanja, a na njih je posebno upozoravao Patrijarh Pavle. Kao najveće zamke izdvajao je gordost, prejedanje i nepoštovanje posta. Govorio je da je gordost najopasnija, jer čoveka navodi da sebe smatra boljim od drugih samo zato što posti, dok pravi post, kako je isticao, vodi ka smirenju, a ne ka uzdizanju i osudi bližnjih.

Takođe je upozoravao na prejedanje posnom hranom, kada se post pretvara u uživanje i gubi svoj duhovni smisao, kao i na samovoljno kršenje posta bez blagoslova. Naglašavao je da se pravila mogu ublažiti samo uz savet i odobrenje duhovnika, a ne prema ličnom nahođenju, jer je suština posta u unutrašnjoj promeni, a ne samo u izboru namirnica.

Danas počinje vaskršnji post: Traje 42 dana, a teolog otkriva koja pravila vernici moraju da poštuju i šta je suština odricanja Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteŽenaKompletan jelovnik za post na vodi: Donosimo i manastirske recepte sa Hilandara koji će vas držati sitim ceo dan
prebranac bez mesa
Život"Gospodu nije potrebno gladovanje..." Patrijarh Pavle je upozoravao da su ovo tri najveća greha tokom posta
Patrijarh Pavle
DruštvoDanas počinje Vaskršnji post: Sedam nedelja uzdržavanja od hrane, alkohola, pušenja, proslava i psovki! Evo koje greške prave vernici
MILOŠ.png
DruštvoSutra počinje Vaskršnji post: Ovo su pravila za svaki dan - evo u kojoj nedelji crkva zabranjuje veselja, pesmu i zabave
pričešće
DruštvoUskoro počinje Vaskršnji post, a mnogi se pitaju da li je greh postiti samo 7 dana i pričestiti se? Otac Gojko je dao jasan odgovor
otac Gojko Perović,Gojko Perović pričest

04.03.2025. POČEO VASKRŠNJI POST Izvor: kurir televizija