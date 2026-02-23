Slušaj vest

Govori srpski da te ceo svet razume! Čuvena izreka, ali i mnogo toga vezanog za našu zemlju dobro je poznato Masakiju Tominagi iz Tokija, koji je oženio Srpkinju Mariju iz Zemuna, prihvatio pravoslavlje i sada se zove Svetislav.

Masaki iliti Svetislav je zateknut na jubilarnoj 40. Gusanijadi, gde je predvodio ekipu japanske nacionalne televizije, koja već nekoliko dana snima reportažu o znamenitim ljudima i mokrinskim manifestacijama.

- Ja sam Svetislav. Oženio sam Mariju iz Zemuna i prihvatio pravoslavnu veru - rekao je na tečnom srpskom jeziku.

U Srbiji boravi od januara 1995. godine, mada je i ranije dolazio. Svojevremeno je u Tokiju studirao na Katedri za istočnoevropske studije i bio jedini student srpsko-hrvatskog jezika. Prvi put je u Beogradu boravio 1990. godine, a iz Zemlje izlazećeg sunca u Evropu je stigao brodom i vozom. Upisao je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i opredelio se za srpski jezik. Kao prevodilac za japanske televizije počeo je da radi 1998. godine.

- Jedno vreme radio sam u Ambasadi Srbije u Tokiju. Otkako sam ovde, rado i kad god mogu pomažem televizijskim ekipama iz Japana. Ovde smo već nekoliko dana. Reportažom želimo da našim gledaocima prenesemo kako je jedna mala lokalna sredina zapravo velika.

Mokrin ima dva svetska prvenstva. Posetili smo i snimili rodne kuće dvojice mokrinskih i srpskih velikana, Miroslav Antić i Raša Popov, potom čuveni most Devet grla. Probali smo i mokrinski sir.