Slušaj vest

U okviru redovne borbene obuke u vazduhoplovnim jedinicama Vojske Srbije, realizovano je taktičko uvežbavanje 119. mešovite helikopterske eskadrile uz prebaziranje sa matičnog aerodroma u Nišu na aerodrom kod Leskovca.

Tokom uvežbavanja proveravani su osposobljenost i uigranost pripadnika helikopterske eskadrile i njihova koordinacija sa pripadnicima 161. bataljona za obezbeđenje aerodroma iz sastava 98. vazduhoplovne brigade. Realizovano je i raketiranje iz borbenih helikoptera po zemaljskim ciljevima na poligonu „Pasuljanske livade“, dok je deo jedinice uvežbavao helikopterski desant.

Komandant eskadrile potpukovnik Aleksandar Aksentijević je pojasnio da je ovo deo šire obuke koja se u jedinici sprovodi svakodnevno.

— Poseban akcenat stavljen je na koordinaciju između letačkog i tehničkog sastava eskadrile, kao i na njihovo sinhronizovano delovanje sa jedinicama za obezbeđenje aerodroma. Zajednički su potvrdili sposobnost da hitro sprovedu razmeštanje, prebaziranje i odmah nastave sa realizacijom letačkih borbenih aktivnosti — istakao je potpukovnik Aksentijević.

U vežbama raketiranja učestvovali su gotovo svi pripadnici eskadrile, ali i tehničkog sastava svih specijalnosti.

1/4 Vidi galeriju Borbena obuka u helikopterskim jedinicama Vojske Srbije Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Kako je objasnio zamenik komandanta eskadrile potpukovnik Aleksandar Živković, na obuci su njegove mlađe kolege verifikovale svoja teorijska i praktična znanja, usvojena u prethodnom periodu.

— Ovaj deo obuke predstavlja krunu obučavanja na helikopteru H-145M, da bi oni zaokružili svoja teorijska i praktična znanja i da bi bili u potpunosti osposobljeni da mogu ovaj vazduhoplov da koriste u njegovoj osnovnoj, ali i pomoćnoj nameni. Ovo je jedno nadasve neobično zanimanje, zanimanje koje zahteva dosta požrtvovanja, znanja, ličnog ulaganja i na kraju donosi zadovoljstvo da se bavite poslom kojim ne može svako da se bavi — naglasio je potpukovnik Živković.

Pilot helikoptera H-145 kapetan Saša Stojmenović je istako da poziv vojnog pilota nudi mogućnost rada u odabranom i profesionalnom kolektivu.

— Ovo je posao koji je ispunjen svakodnevnim izazovima i daje mogućnost usavršavanja i u vojnom i u stručnom pogledu — rekao je kapetan Stojmenović.