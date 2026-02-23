Slušaj vest

Vernost u vezi oduvek je bila jedno od najosetljivijih pitanja među muškarcima i ženama. Dok neki parovi veruju da je lojalnost jednostavno pitanje karaktera, novija istraživanja pokazuju da se dinamika između polova u ovom pogledu menja.

Prema poslednjim studijama, muškarci su i dalje češće skloni preljubi, ali broj žena koje ulaze u "afere" raste, posebno među onima koje traže emocionalnu bliskost ili priznanje koje im nedostaje u vezi. Razlike u motivaciji i načinu neverstva otkrivaju koliko su muškarci i žene različiti, ali i koliko su njihova očekivanja od ljubavi i partnerstva postala kompleksna.

Motivacije za neverstvo sada su raznovrsne — od dosade i emotivne nezadovoljnosti, do potrebe za potvrdom sopstvene privlačnosti. Istovremeno, društvene mreže, aplikacije za upoznavanje i digitalna povezanost drastično su promenili dinamiku odnosa, olakšavajući pristup iskušenju i povećavajući nivo nepoverenja među partnerima.

Pitali smo vas ko više vara muškarci ili žene, u nastavku pročitajte neke od odgovora u našoj anketi:

- Mislim da žene više varaju, zato što su opuštenije, ali sve zavisi i muškarci takođe varaju - istakao je naš sagovornik.

Sledeći mladić sa kojim smo razgovarali ne slaže se u potpunosti sa prvim i smatra da muškarci i dalje prednjače u varanju, ali i da žene mnogo više varaju nego ranije.

- Muškarci više varaju, sve zavisi, moguće je i da žene više varaju. Živimo u vremenu gde svi varaju, rekao bih muškarci, ali hajde da odbranim muškarce, možda bih rekao i žene - poručio je on.

Sagovornici se slažu da vernost zavisi od pojedinca, ali imaju različita mišljenja o tome ko češće vara.

- Mislim da varaju svi, to zavisi od pojedinca. Muškarci možda malo više, ali opet ni žene nisu nevinašca - istakao je prvi.

- Moje mišljenje je da to sve zavisi, ne poznajem mnogo drugova koji varaju, sve zavisi od situacije i trenutka - dodao je drugi.

Razgovarali smo i sa sagovornikom koji smatra da je prevara sve učestalija, ali da nije važno ko vara više, važnije je poboljšati odnose i smanjiti prevaru.

- Nisam se bavio tom temom, mislim da treba raditi na tome da se ne dešava, ali hajde reći ću muškarci - istakao je on.

Za kraj mladić je objasnio razliku između muške i ženske prevare, i načina na koji je doživljaju.

- Mislim da postoji razlika u načinu prevare. Muškarci iz nekog svog zadovoljstva, a kod žene mislim da postoji neka dublja poruka i veće značenje. Muškarci svakako varaju više - zaključio je on.