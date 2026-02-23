Nakon što su meksičke snage bezbednosti u koordinisanoj akciji uspele da likvidiraju najtraženijeg narkobosа Nemesija Rubena Osegueru Servantesa, zvanog „El Menčo“, lidera zloglasnog kartela "Halisko nova generacija", izbio je talas odmazde i nasilja širom države. Vozila su spaljena, blokirani putevi, a civilno stanovništvo primorano na evakuaciju i vanredno stanje u mnogim gradovima. Ovaj razvoj događaja nije samo lokalna tragedija, već globalni signal da narko-organizacije koje generišu smrt i haos u jednom delu sveta imaju dug i opasan domet. Meksički karteli ne služe samo kao izvor nasilja u Latinskoj Americi, njihovi logistički lanci i distribucije droga dosežu do Evrope, utičući direktno na bezbednost i kriminalnu dinamiku starog kontinenta.



Kako funkcioniše transnacionalna mreža narkotrafikinga, od plantaža i laboratorija u Meksiku do ulica evropskih gradova?

Na koje načine evropske kriminalne grupe sarađuju sa kartelima, i kako neke balkanske organizacije koriste te rute i kontakte da prevoze kokain i druge droge u EU?

Koja je uloga državljana bivših jugoslovenskih republika u toj mreži, od logističkih veza sa Latinskom Amerikom do organizovanog prisustva kriminalnih grupa u Evropi koje učestvuju u distribuciji i pranju novca?

Šta znači smrt jednog bosa za globalnu trgovinu narkoticima, da li oslabljuje kartel ili otvara prostor za brutalnije frakcije i nove saveze koji se sada bore za prevlast?





