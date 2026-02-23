Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od dva do pet sati.

AMSS je naveo da kamioni na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju četiri sata a na Kelebiji, dva sata da uzađu iz Srbije.

Dodaje se i da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom, čekaju četiri sata u Šidu pet sati a na prelazu Bezdan tri sata da napuste Srbiju.

Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinim kamioni čekaju dva sata da izadju iz Srbije, "Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", navodi se.

Dodaje se i da su, zbog porast temperature i topljena sneg u višim predelima, na putevima u Srbiji, kolovozi vlažni, a odroni zemlje i kamena mogući.

To se naročiti odnosi na deonice pored Ibra, na putu između Kraljeva i Raške, kao i na između Donjeg Milanovca i Golupca, upozorili su vozače.