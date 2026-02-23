Slušaj vest

"Pozovi ako smetam", stoji u poruci koja je ostavljena ispod brisača na jednom parkiranom automobilu, ali, iako se čini kao ljubavna poruka — zbog više nacrtanih srca — istina je drugačija.

Naime, ova poruka je osvanula na Instagram profilu "podgoricki_vremeplov", a cela poruka glasi: "Pozovi ako smetam, na kafici sam", sa brojem telefona vlasnika koji se, po svemu sudeći, parkirao na nezgodnom mestu.

Kako se pretpostavlja, ostavljen je i broj telefona kako bi se kontaktirao vlasnik ukoliko je potrebno pomeriti automobil, ali su se komentari korisnika društvenih mreža samo nizali — i to na račun vlasnika poruke.

Komentari samo pljušte!

"Neko recimo nema telefon, neko nema na računu kredita, nekome se žuri, i treba tebe da čeka da ispiješ kaficu. Nemojte ovo raditi", "Pozoveš pauka, sa sve srcima", "Kad je ovakva poruka, sedeo bih u automobilu dok je ne popije", samo su neki od komentara.

Bilo je, naravno i onih koji su se složili da je poruka poštena!

"Svakako je pošteno i veoma odgovorno", "Meni je ovo slatko", "Zašto da ne, pošteno. Uzmeš telefon i pozoveš, i kraj priče", "Skroz pošteno!", složili su se korisnici.

