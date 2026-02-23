Slušaj vest

U večerašnjem izvlačenju u 15. kolu Loto 5 igre izvučen je Džoker 6 dobitak u iznosu od 49.072.950 dinara, saopšteno je iz Državne lutrije Srbije.

Dobitni listić uplaćen je danas u Loznici.

Igrač je uplatio tri Loto 5 kombinacije i jedan džoker broj, a ukupna uplata iznosila je 350,00 dinara.

Izvučeni brojevi za džoker glasili su: 2, 2, 6, 4, 7, 3

U Loto 5 izvlačenju nije bilo pobednika, a izvučeni brojevi su: 21, 10, 35, 33, 8 i broj 2.

Čestitamo!

