Čestitamo!
Državna lutrija Srbije
SRBIJA IMA NOVOG MILIONERA! Izvučen Loto džoker! Srećni dobitnik zaradio neverovatnu sumu, a nagradni tiket platio samo 350 dinara! (FOTO)
Slušaj vest
U večerašnjem izvlačenju u 15. kolu Loto 5 igre izvučen je Džoker 6 dobitak u iznosu od 49.072.950 dinara, saopšteno je iz Državne lutrije Srbije.
Dobitni listić uplaćen je danas u Loznici.
Igrač je uplatio tri Loto 5 kombinacije i jedan džoker broj, a ukupna uplata iznosila je 350,00 dinara.
Izvučeni brojevi za džoker glasili su: 2, 2, 6, 4, 7, 3
U Loto 5 izvlačenju nije bilo pobednika, a izvučeni brojevi su: 21, 10, 35, 33, 8 i broj 2.
Čestitamo!
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši