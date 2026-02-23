Slušaj vest

Ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicija Oslobodilačkih ratova SrbijeMilica Đurđević Stamenkovskiobratila se okupljenima na Svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, povodom dva veka od rođenja Svetozara Miletića, predvodnika borbe Srba za nacionalna i politička prava u Austrougorskoj i nekadašnjeg gradonačelnik Novog Sada u dva mandata.

- Najvažniji spomenik Svetozaru Miletiću, nisu bronze i skulpture, nisu portreti, najvažniji spomenik, kao zavet je srpska Vojvodina. Srpska Vojvodina u kojoj ima mesta za sve. Srpska Vojvodina u kojoj se baštine vrednosti, poštovanja, jednakosti, solidarnosti, u kojoj se različitosti ističu kao najlepše šare na ćilimu našeg nacionalnog tkanja. I zbog toga su njegove ideje zenica u oku srpskog naroda, ali nekima i dalje trn u oku - navela je tokom govora ministarka i dodala:

- Mi smo ona generacija koja ponovo mora da potvrdi vašu slobodarsku viziju i vašu odlučnost da nikada nećemo pokleknuti pred onima koji nas uveravaju da je tuđa vlast bolja od naše i koji nas ubeđuju da je bolje biti podanik i sluga nego građanin, Srbin, patriota i nacionalno odgovoran čovek. Živeo Novi Sad, živela srpska Vojvodina, živela Srbija!

