Kupovina nekretnine u Crnoj Gori već godinama privlači građane Srbije. Ali dok su ranije česti problemi bili neprovereni agenti, rad na crno i nejasna dokumentacija, sada je situacija mnogo jasnija. Crna Gora je donela novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji uvodi pravila i profesionalne standarde za agencije i agente.

To znači da oglasi bez jasnih podataka o posredniku postaju signal za oprez.

Drugim rečima, ako nešto krene po zlu, kupac više nije prepušten sam sebi.

Kupci najčešće greše već na prvom koraku – izboru agencije. Zato je važno birati one koje rade legalno, transparentno i sa jasnim podacima. Jedan od načina da proverite agenciju jeste i kroz specijalizovane platforme poput Key Nekretnine, gde su objedinjeni profili agencija koje posluju na tržištu.

Zašto je ovo važno za kupce iz Srbije?

Kupovina nekretnine u drugoj državi uvek nosi dodatnu dozu opreza. Novi zakon sada donosi jasnija pravila igre, što značajno olakšava samu proceduru i smanjuje neizvesnost u pregovorima.