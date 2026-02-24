Slušaj vest

Kupovina nekretnine u Crnoj Gori već godinama privlači građane Srbije. Ali dok su ranije česti problemi bili neprovereni agenti, rad na crno i nejasna dokumentacija, sada je situacija mnogo jasnija. Crna Gora je donela novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji uvodi pravila i profesionalne standarde za agencije i agente.

Više ne može svako da "prodaje stan"

Najveća promena je kraj neformalnog posredovanja. Po novim pravilima:

  • agencije za nekretnine moraju imati važeću licencu

  • agenti moraju položiti stručni ispit i imati ličnu licencu

  • rad bez licence povlači kazne

To znači da oglasi bez jasnih podataka o posredniku postaju signal za oprez.

Šta to znači za kupce?

Za kupce, novi zakon donosi sigurnost. Posrednici sada moraju:

  • raditi isključivo uz pisani ugovor

  • jasno definisati proviziju

  • proveriti osnovnu dokumentaciju nekretnine

  • imati osiguranje od profesionalne odgovornosti

Drugim rečima, ako nešto krene po zlu, kupac više nije prepušten sam sebi.

Kako prepoznati pouzdanu agenciju?

Kupci najčešće greše već na prvom koraku – izboru agencije. Zato je važno birati one koje rade legalno, transparentno i sa jasnim podacima. Jedan od načina da proverite agenciju jeste i kroz specijalizovane platforme poput Key Nekretnine, gde su objedinjeni profili agencija koje posluju na tržištu.

Zašto je ovo važno za kupce iz Srbije?

Kupovina nekretnine u drugoj državi uvek nosi dodatnu dozu opreza. Novi zakon sada donosi jasnija pravila igre, što značajno olakšava samu proceduru i smanjuje neizvesnost u pregovorima.

Uvođenjem licenci, obaveznih ugovora i profesionalne odgovornosti, kupci dobijaju veću sigurnost i jasnije definisane obaveze posrednika. To dodatno jača poverenje u agencije koje posluju transparentno i profesionalno, a sam proces kupovine čini predvidljivijim i organizovanijim.

Drugim rečima, tržište postaje uređenije – a to je u interesu i kupaca i prodavaca.

Gde pronaći sigurnu ponudu?

U moru oglasa, sve više kupaca koristi platforme koje nude pregled tržišta i dodatne informacije o posrednicima.

Jedna od takvih platformi je Key Nekretnine, koja okuplja ponudu nekretnina iz cele Crne Gore, sa fokusom na transparentnost i jasne informacije za kupce.

Šta da zapamtite?

Novi zakon uvodi red, ali odgovornost za pravi izbor i dalje je na kupcu. Ako ne znate ko stoji iza oglasa – bolje je preskočiti.

Promo