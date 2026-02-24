Kupujete stan u Crnoj Gori? Novi zakon uvodi red – kako da ne nasednete na pogrešne posrednike
Kupovina nekretnine u Crnoj Gori već godinama privlači građane Srbije. Ali dok su ranije česti problemi bili neprovereni agenti, rad na crno i nejasna dokumentacija, sada je situacija mnogo jasnija. Crna Gora je donela novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji uvodi pravila i profesionalne standarde za agencije i agente.
Više ne može svako da "prodaje stan"
Najveća promena je kraj neformalnog posredovanja. Po novim pravilima:
agencije za nekretnine moraju imati važeću licencu
agenti moraju položiti stručni ispit i imati ličnu licencu
rad bez licence povlači kazne
To znači da oglasi bez jasnih podataka o posredniku postaju signal za oprez.
Šta to znači za kupce?
Za kupce, novi zakon donosi sigurnost. Posrednici sada moraju:
raditi isključivo uz pisani ugovor
jasno definisati proviziju
proveriti osnovnu dokumentaciju nekretnine
imati osiguranje od profesionalne odgovornosti
Drugim rečima, ako nešto krene po zlu, kupac više nije prepušten sam sebi.
Kako prepoznati pouzdanu agenciju?
Kupci najčešće greše već na prvom koraku – izboru agencije. Zato je važno birati one koje rade legalno, transparentno i sa jasnim podacima. Jedan od načina da proverite agenciju jeste i kroz specijalizovane platforme poput Key Nekretnine, gde su objedinjeni profili agencija koje posluju na tržištu.
Zašto je ovo važno za kupce iz Srbije?
Kupovina nekretnine u drugoj državi uvek nosi dodatnu dozu opreza. Novi zakon sada donosi jasnija pravila igre, što značajno olakšava samu proceduru i smanjuje neizvesnost u pregovorima.
Uvođenjem licenci, obaveznih ugovora i profesionalne odgovornosti, kupci dobijaju veću sigurnost i jasnije definisane obaveze posrednika. To dodatno jača poverenje u agencije koje posluju transparentno i profesionalno, a sam proces kupovine čini predvidljivijim i organizovanijim.
Drugim rečima, tržište postaje uređenije – a to je u interesu i kupaca i prodavaca.
Gde pronaći sigurnu ponudu?
U moru oglasa, sve više kupaca koristi platforme koje nude pregled tržišta i dodatne informacije o posrednicima.
Jedna od takvih platformi je Key Nekretnine, koja okuplja ponudu nekretnina iz cele Crne Gore, sa fokusom na transparentnost i jasne informacije za kupce.
Šta da zapamtite?
Novi zakon uvodi red, ali odgovornost za pravi izbor i dalje je na kupcu. Ako ne znate ko stoji iza oglasa – bolje je preskočiti.
Promo