Počeo je i vaskršnji post, vrem emira, odricanja i povratka suštini, ali i period koji donosi promene našem organizmu. Pravilno sproveden post može biti saveznik zdravlja, pomoći u regulaciji kolesterola i rasteretiti kardiovaskularni sistem.

Ipak, neadekvatna ishrana može dovesti i do određenih problema. Kako pronaći pravu meru i ko treba da bude na posebnom oprezu, za emisiju "Redakcija" objasnio je kardiolog, profesor dr. Petar Seferović.

Petar Seferović Foto: Kurir Televizija

- Post sam po sebi je jedna vrlo korisna stvar, ali kao i za sve u životu i najvažnije je da budemo umereni. Da budemo umereni u preterivanjima i da budemo umereni kada je u pitanju post. Sigurno je da postoje određene grupe kod kojih post može da prouzrokuje negativne stvari u životu - kaže Seferović i objašnjava:

- To se pre svega odnosi na takozvane vulnerabilne grupe, to su bolesnici koji imaju hronične bolesti, koji su već ušli u fazu da ne mogu da kompenzuju tu bolest, odnosno oslabili su, izgubili su telesnu težinu. To su takozvane završne faze raznih obolenja, i srčanih i maligni.

Foto: Shutterstock

Pozitivan uticaj na srce

Dodaje i da drugu grupu ugroženih predstavljaju trudnice, a kako tvrdi, one ne bi trebale da poste:

- Trudinice mmoraju da budu veoma oprezne i treću grupu predstavljaju bolesnici koji imaju šećernu bolest. Post teško može da izazove dehidrataciju, post teško može da utiče na srce negativno, može da utiče pozitivno zbog toga što je unošenje većih kalorijskih sadržaja znatno manje. Sve što se desi sa srcem u toku posta trebalo bi da bude pozitivno. Filozofija posta je takva da poboljša zdravstveno stanje populacije koja ga primenjuje.

Takođe, naglašava da je ekstreman post štetan za određene grupe ljudi, te da osobe primenjuju ona pravila koja mogu shodno njihovim godinama starosti i zdravstvenom stanju.

