Đaci širom Srbije u ponedeljak su se vratili u klupe i nastavili sa školskim obavezama.

Ipak, ovo pravilo ne važi za sve! Izuzetak su učenici osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini, koji nisu imali ovaj mini-odmor poput svojih vršnjaka iz ostatka zemlje. Za njih je nastava počela prvog radnog dana nakon obeležavanja Dana državnosti (koji se ove godine praznovao 15, 16. i 17. februara).

Da bi se nadoknadilo "propušteno", đaci u Vojvodini će na prolećnom raspustu biti osetno duže - od 3. do 14. aprila.

S druge strane, uskršnja pauza od školskih obaveza za učenike u ostatku Srbije trajaće znatno kraće, od 10. do 14. aprila.

ilustracija

Razlog za ovakvu podelu leži u nadležnostima: kalendare rada za sve osnovne i srednje škole (osim vojvođanskih) utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u severnoj pokrajini diktira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Bez obzira na razlike u kalendarima između Vojvodine i ostatka Srbije, kraj školske godine je isti za sve, a tačan datum zavisi isključivo od uzrasta i tipa škole:

22. maj: Maturanti gimnazija završavaju školsku godinu.

29. maj: Poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola.

12. jun: Kraj nastave za osnovce (od prvog do sedmog razreda).