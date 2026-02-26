Slušaj vest

Dugogodišnja porodična svađa, nastala zbog ljubavne izdaje, razdvojila je dve sestre na više od deceniju.

Ipak, vest o teškoj bolesti jedne od njih srušila je zid ćutanja i pokrenula bolno, ali iskreno pomirenje.

Jedna od njih podelila je ovu priču na sajtu Ispovesti.

Uhvaćeni na gomili

- Sa svojom sestrom nisam reč progovorila 12 godina jer sam je uhvatila na gomili sa bivšim mužem. Drugarica mi je nedavno pokazala njen post sa njenog instagrama gde priznaje kako se duže vreme bori sa kancerom i ide na hemoterapije, kada sam videla kako izgleda nešto je u meni puklo i odlučila sam da je pozovem da je čujem - priznala je ova devojka.

Sestri je rekla da želi da se nađu, a ona je bila presrećna.

- Kad smo se srele, to je osećaj koji se ne može opisati rečima. Onog dana kad bude otišla na onaj svet nikad sebi neću oprostiti što sam bila takva k**ka da je toliko godina ne nazovem i što sam sebi dozvolila zbog jednog gada koji nas je zaveo da u kantu za đubre odu moje i njene uspomene, najlepši trenuci kroz koje smo ona i ja prošle, pa i oni loši koji su bili. Mrzim sebe iz dna duše - napisala je.

Dvostruka izdaja

Mnogi korisnici su joj rekli da ne treba da krivi sebe.

- Čovek ne zna što je gore, da te izda muž ili sestra. Ovo je užasno jer ovo je dvostruka izdaja. Žalosno je ipak da mrziš sebe jer realno oni su krivi, tvoja sestra je trebala raditi na tome da joj ti oprostiš. Ti si očito ipak dobra osoba i sad kad je sestra bolesna se tako nosiš s tim - navodi se u jednom komentaru.