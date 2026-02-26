Slušaj vest

Venčanje bi trebalo da bude proslava ljubavi i dan kada se porodica i prijatelji okupe da sa mladencima proslave najsrećniji dan u njihovom životu!

Ipak, jedna koverta i nekoliko ispisanih redova na njoj pretvorili su bajku u povod za ozbiljnu raspravu o tome gde prestaje pravo mladenaca na "savršen dan", a počinje uvreda za roditelje.

Zamislite trenutak - dobijate pozivnicu za venčanje dragih ljudi, radujete se zajedničkom slavlju, a onda pročitate rečenicu koja menja sve - vaša deca nisu na spisku gostiju.

Upravo to se dogodilo jednoj majci koja je svoju dilemu postavila na društvenoj mreži Thread, a njena iskrena reakcija zapalila je internet.

"Bez drame, ali ja ne dolazim"

"Jutros sam pročitala da deca nisu dobrodošla. Bez razmišljanja sam javila da neću doći. Nema pravdanja, drame ili ljutnje. Oni imaju svoje zahteve, a ja nemam gde da ostavim dete na puna dva dana, jer je venčanje u drugoj državi", napisala je ona, priznajući da mladencima nije bilo pravo, ali da je ostala dosledna svom stavu.

Ovaj post bio je samo fitilj. Usledila je prava "eksplozija" oprečnih mišljenja - od onih koji smatraju da je poziv bez deteta uvreda, do mladenaca koji vuku traume sa sopstvenih proslava.

"Moje dete ili niko"

Mnogi su u ovoj odluci prepoznali sebe.

"Ako nema mesta za moje dete, nema ni za roditelja i - tačka", glasio je jedan od komentara.

Jedna žena je podelila bolno iskustvo iz sopstvene porodice:

"Sestra od ujaka mi je rekla da deca nisu dobrodošla, a moj sin je tada imao 11 godina. Niko od rodbine nije hteo da joj ode, sala je ostala poluprazna. Razumem da je to njihov dan, ali nikada nisam videla da je dete upropastilo svadbu. Pijani gosti - e, to je druga priča!"

Horor na plesnom podijumu

Ipak, medalja ima i drugu stranu. Oni koji su već prošli kroz organizaciju venčanja tvrde da roditelji često ne kontrolišu decu, što vodi ka katastrofi.

"Imali smo osmoro dece u maloj sali. Kada je pušten dim za prvi ples, uleteli su u njega. Nismo smeli da se maknemo da nekoga ne zgazimo, na svim slikama gledamo u pod. Roditelji nisu prstom mrdnuli", ogorčeno je napisala jedna bivša mlada.

Drugi su navodili primere dece koja prevrću kolica sa hranom, skidaju ukrase sa automobila ili se bukvalno penju po mladi dok ona pokušava da igra.

Najdramatičniji primer bio je sa jedne svadbe na splavu:

"Dete je upalo u reku, svi su skakali da ga spasavaju - tu je bio kraj svadbe, fajront!"

Problem je u prostoru, ne u deci

Bilo je i onih koji na sve gledaju hladne glave.