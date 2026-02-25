Slušaj vest

Zabrana ulaska žena na Svetu Goru često izaziva polemike, ali iza nje stoji poseban crkveni zakon i specifičan način života atonskih monaha.

Teolog Aleksandar Đurđević pojašnjava istorijski, duhovni i praktični okvir ovog pravila.

- Avato je posebna vrsta crkvenog zakona koja bićima ženskog, ali i muškog pola, koji nemaju posebnu saglasnost, zabranjuje ulazak na Svetu Goru. Znači, i muškarcima je zabranjeno da uđu na Svetu Goru, već je potrebno da prođu određenu proceduru. A sve to zbog izuzetno strogog monaškog načina života, kapaciteta manastira i kako se ne bi remetio besprekorni manastirski mir - objasnio je teolog na Instagramu.

Dodao je da na Svetoj Gori ima 20 manastira, 12 skitova i oko 500 kelija.

- Na Svetoj gori živi oko 2.000 monaha. Monasi kao jedini vlasnici ovog prostora jednostavno ne žele da im u goste dolaze žene. Oni žele da žive sa što manje iskušenja i uznemiravanja. Sveta Gora je dom monaha i mi moramo da poštujemo sva pravila koja oni nalažu. Isto tako kao što će i gosti poštovati pravila u našoj kući. I mi zbog toga ne treba da se bunimo - rekao je Đurđević i dodao:

- Zamislite monaha koji je odlučio da ceo život posveti Bogu, da nema kontakt sa spoljnim svetom, da živi u nekom skitu, keliji, i odjednom mu samo dođe žena, onako, kao iskušenje. Nije fer.