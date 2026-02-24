U ponedeljak je počeo Veliki Uskršnji post koji traje 40 dana, plus Strašna sedmica. Ovaj period duhovne i telesne pripreme vodi vernike ka najvažnijem hrišćanskom prazniku - Vaskrsu.

Osim uzdržavanja od određene hrane, post podrazumeva i duhovno pročišćenje kroz molitvu, pokajanje i dobra dela. Smatra se vremenom unutrašnjeg preispitivanja, smirenja i približavanja Bogu.

Veliki Uskršnji post je najduži i najstroži post u pravoslavnom kalendaru. O značaju posta često je govorio i patrijarh Pavle, ističući da „nije dovoljno da samo ne jedemo određenu hranu, već je potrebno da ne činimo loša dela i da se trudimo da budemo bolji ljudi.

Skoro sedamnaest godina od kako je preminuo, njegove priče, citati i poslanice prepričavaju se naročito mlađim generacijama koje nisu imale priliku da ga upoznaju, a mogu da nauče dosta toga iz njegovih reči.

- To je razmatranje duhovnog stanja i način da se ono što je negativno iz duše iščupa i na tom mestu posadi ono što je dobro - objasnio je jednom prilikom patrijarh Pavle.

Savetovanje sa sveštenikom

Za emisiju "Puls Srbije", Slobodan Stojković teolog je napomenio da strog post ne znači nešto "opasno i zarobljavanjuće" već oslobođenje od greha, loših dela, misli i svega onoga što čoveku otežava da funkcioniše na pravi način:

- Svaki čovek je neponovljivi original i s tim u vezi, na jedan poseban način, svaki čovek ponaosob bi trebalo da se posavetuje sa sveštenikom, duhovnikom ili sa nekim monahom, koji bi tog čoveka na adekvatan način blagoslovio kako i na koji način da posti - rekao je Stojković i dodao:

- S obzirom na to da postoje mnogi ljudi koji ne mogu da poste onako kako je to zapisano u kalendaru ili kakva su pravila, u tom smislu post bi trebalo da posmatramo kao jedan svojevrsni hod ka vaskrsenju Hristovom, prazniku nad praznicima, i post ne treba da posmatramo iz perspektive jelovnika.

Grehovi u toku posta

Evo za koja tri greha je veliki patrijarh Pavle smatrao da su posebno opasna tokom posta.

Gordost: Greh gordosti je posebno opasan - oni koji sebe vide kao mnogo bolje od drugih, naročito zato što poste, treba da mole za smirenje.

Gospod je učio da postimo tajno, bez licemjerja, a Bogu je ugodan samo onaj telesni post koji je praćen uzdržavanjem od svakog zlog dela, reči i misli. Tokom posta se posebno treba čuvati mržnje, zavisti, ogovaranja, pohlepe, neprijateljstva, gneva. I maštanje o gnevu pomutiće srce i dušu u postu.

Prejedanje: Post ima za cilj da se obuzda slastoljublje i stomakougađanje. Prejedanje, odnosno proždrljivost je veliki greh, pa je posebno iskušenje ako se, uz objašnjenje da ne jedemo mrsnu hranu, tokom posta predajemo uživanju u svoj ostaloj hrani i to bez mere.

Od prepunih trpeza na kojima samo što još nema "od ptice mleko", preko začinjene, masne hrane - zato što je „zamašćena biljnim mrsom“ pa do slatkiša za svaki obrok u toku dana, post se za neke pretvara u prave gozbe na kojima samo nema mesa i drugih namirnica životinjskog porekla.

Tokom posta, domaćice i domaćini treba da obezbede zdravu hranu ukućanima i ponude gostima jednostavno pripremljene obroke. Ljubav prema stomaku znači nečuvanje vernosti Bogu.

Nepoštovanje posta: Postoje periodi u kojima se razrešava upotreba svih vrsta hrane. Duhovnik može da propiše post i mimo navedenih dana u crkvenom kalendaru, ali i da razreši neke vernike od posta.

Međutim, svojevoljno odustajanje od posta, a naročito spremanje posnih slava uz mrsnu hranu smatra se grehom.

- Time, umesto da svetitelju ukažemo čast i poštovanje - navlačimo na sebe Božji gnev. Gospodu nije potreban naš post i gladovanje, već nama samima kako bi naša srca omekšala, skrušila se i smirila pred Bogom i postala sposobna da prime Božju blagodat i pomoć. Postom izražavamo i svoju ljubav i veru u Gospoda, jer samo onoj koji poštuje sve Gospodnje zapovesti ima istinsku ljubav prema svome Tvorcu. A zapovest o postu jedna je od najvažnijih Gospodnjih zapovesti - navodi bratija manastira Visoki Dečani.

Ne obraćajmo pažnju na one koji dokono govore da „greh ne ulazi na usta“.

Greh nepoštovanja posta ne leži u samoj hrani koju sa blagodarnošću uzimamo, već i u drskom gaženju zapovesti Gospodnje o postu i crkvenih pravila koja su po nadahnuću Svetog Duha propisali bogonosni oci, svetitelji Crkve Hristove, i ostavili ih nama kao večni amanet i nezabludivi put duhovnog usavršavanja.

