U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 11 do 15 stepeni - navodi RHMZ.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 13 stepeni.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Četvrtak

Pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Vetar uglavnom slab, severni i severoistočni, krajem dana istočni. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša od 10 do 15 stepeni.

Petak

Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, istočni i jugoistočni, u toku noći na jugu Banata u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni.

Subota

Pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, u košavskom području i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša od 11 do 17 stepeni.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike će biti nešto povolјnije, ali većina hroničnih bolesnika i dalјe može osećati svoje uobičajene tegobe, pa im se savetuje redovno uzimanje propisane terapije. Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi i nervoza.

Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

- Jutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 stepeni.