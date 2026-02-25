Slušaj vest

Veliki ili Uskršnji post najduži je i najstroži post u pravoslavnoj tradiciji, koji vernici dočekuju kao pripremu za najveći hrišćanski praznik – Vaskrs koji je ove godine 20. aprila.

Mnogi vernici odlučuju se da poste nedelju dana, te da se nakon toga pričeste. Otac Predrag Popović objašnjava kakva su pravila za Pričešće za one koji nisu postili celi vaskršnji post.

Otac Predrag Popović, čaša vode i vekna hleba - kolaž fotografija
Otac Predrag Popović o vaskršnjem postu Foto: Shutterstock, Printscreen

- Crkveni život nalaže svakom hrišćaninu pravoslavnom da posti sva četiri posta cela, i svaku sredu i petak osim trapavih sedmica, i da intezitet telesnog i duhovnog podviga dogovori sa svojim nadležnim sveštenikom koji je njegov, tj. duhovnik celog doma. I da svake nedelje obavezno dolazi na Liturgiju i pričesti se! Dakle, svako ko živi tako, član je Crkve Hristove i dostojan je Pričešća, jer ga Gospod udostojava Tela i Krvi Svoje - poručuje otac Predrag Popović.

"Toje nipodaštavanje"

Popović je govorio i da postoje oni koji ne poste cele godine već povremeno, te se za takve uvode strožija pravila, jer nisu redovni:

- Zato i idu na ispovest da ispovede zašto nisu redovni i da postanu redovniji, i obavezan post na vodi u trajanju od šest dana. Dakle, nisi cele godine tu, i sad ćeš bar malim delom to nadomestiti. No, ovo nije ispravno - rekao je i objasnio:

deca post
Foto: Shutterstock

- Nijedan sveti otac apostolskog vremena ne bi takve uopšte primao u Crkvu i zajednicu, jer je to nipodaštavanje. Da, dobro ste čuli. Nije nipodaštavanje kad postiš 230 dana u godini i ideš svake nedelje u crkvu, već to kad dođeš dva puta u godini, ispostiš telom šest dana, ispovediš se, i onda je sve u redu. A mi smo budale onda što smo redovni u telesnom i u duhovnom podvigu…

Laž je i obmana đavolska da je pričešćivanje svake nedelje greh i mlako hrišćanstvo. Mi treba da smo spremni na susret sa Hristom svaki dan, a ne dvaput u godini - piše na sajtu oca Predraga.

Kurir.rs

