Renoviranje kupatila obično je noćna mora za svakog domaćina u Srbiji - majstori, prašina i trošak od nekoliko hiljada evra od kojeg "boli glava". Međutim, jedna Sandra je dokazala da uz malo mašte i mnogo truda, staro i dotrajalo kupatilo može da izgleda kao iz luksuznog časopisa, a da to ne utiče peviše na kućni budžet.

Ona je proces transformacije kupatila podelila na TikTok nalogu cathy.profile, a rezultat je ostavio mnoge u neverici.

"Bilo je to staro bakino kupatilo..."

1/4 Vidi galeriju Renoviranje kupatila ne mora da bude skupo. Sandru je koštalo svega 200 evra, a totalno mu je promenila izgled. Foto: Tik Tok Printscreen/cathy.profile

Sandra je odlučila da se uhvati u koštac sa prostorom koji joj je dugo smetao. Glavni neprijatelj? Odvratna žuta boja pločica. Ali, pre nego što je nanela novu boju, prošla je kroz pravi pakao zbog prethodnog pokušaja sređivanja.

"Prvo sam morala da skinem ploče koje sam ranije kupila kod Kineza. One su super, ali se užasno teško skidaju. Ako ih ikada zalepite, nemojte ih nikada skidati!", upozorila je Sandra svoje pratioce.

Kako kaže, jedino je uz pomoć medicinskog benzina uspela da ukloni uporne tragove lepka.

Farba od 1.000 dinara čini čuda

Kada je površina konačno bila čista, usledila je magija. Sandra nije lupala pločice, već ih je - prefarbala!

"Kupila sam boju za pločice koja košta svega oko 1.000 dinara. Sa jednim pakovanjem sam ofarbala sve u jednom sloju. Boja je fenomenalna, ništa ne prska, brzo se suši, ma top!", objašnjava ona.

Za ceo proces bile su joj potrebne samo dve konzerve farbe.

Detalji koji prave razliku

Na podove je stavila linoleum. Foto: Tik Tok Printscreen/cathy.profile

Nakon farbanja, na red su došli zidovi i podovi. Zidove je ukrasila tapetom sa popularnog sajta Temu.

"Dezen me je oduševio, a kvalitet uživo je još bolji", kaže Sandra.

Komodu, lavabo i ogledalo platila je 17.500 dinara. Foto: Tik Tok Printscreen/cathy.profile

Umesto skupih novih pločica, na pod je postavljen linoleum. Cena? 800 dinara po metru.

Kruna renoviranja bili su lavabo i ogledalo. Sandra je ovaj komplet platila 17.500 dinara, što je, s obzirom na današnje cene, prava bagatela.

"Sada mi više ništa ne smeta"

Promena nakon renoviranja je bila drastična. Foto: Tik Tok Printscreen/cathy.profile

Ukupan ceh ove neverovatne transformacije iznosio je svega 200 evra. Sandra je pokazala da za moderno kupatilo nije potrebno bogatstvo, već samo dobra volja i par trikova.