SEKTE – VERSKA SLOBODA ILI PARAVAN ZA LJUDSKU KONTROLU? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Danas je u fokusu priča o sektama, u kontekstu toga da li je u pitanju sloboda izbora ili paravan za ljudsku kontrolu. O ovoj temi govoriće gosti u studiju.
Oni su:
• Nebojša Lazić - teolog
• Nataša Brkić - pisac i istraživač
• dr Mirjana Tomović - neuropsihijatar
• Goran Šarić - istoričar i teolog
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!