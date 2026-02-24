Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Danas je u fokusu priča o sektama, u kontekstu toga da li je u pitanju sloboda izbora ili paravan za ljudsku kontrolu. O ovoj temi govoriće gosti u studiju.