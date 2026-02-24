Slušaj vest

Srbiju je tokom rano jutra iz Mađarske i Rumunije zahvatilo jače naoblačenje sa kišom, koji je sklop hladnog fronta, koji se tokom jutra i prepodneva premeštao preko severne i centralne Srbije. Na planinama istočne Srbije padao je i sneg.

Severozapadni vetar bio je u pojačanju. U ovom času padavine su na severu Srbije prestale i sledi razvedravanje i to prvo u Vojvodini.

Istovremeno, hladni front iz centralne Srbije u toku poslepodneva premeštaće se preko jugozapada, juga i jugoistoka Srbije i na svom putu donosiće kišu i jak severozapadni vetar, dok će na višim planinama padati sneg.

Sneg će padati samo iznad 1.500 metara nadmosrke visine, a na višim delovima Kopaonika, Stare planine i drugih viših planina na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji očekuje se da padne 10 cm snega.

Sneg će biti praćen pojačanim severozapadnim vetrom.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 8 do 12 stepeni, u Beogradu je 9.

Od sutra - sreda, sledi stabilizacija vremena, pa će vreme narednih 10 dana biti stabilno, uz hladna jutra i slab mraz, a tokom dana temperature iznad 15 stepeni.

Šta kaže RHMZ

Do kraja dana na severu Srbije i u Beogradu suvo uz postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne i uveče na visokim planinama sa snegom. Sredinom dana na jugu Banata, u zapadnim i centralnim krajevima Srbije prestanak padavina i delimično razvedravanje, dok će se u brdsko-planinskim predelima i tokom noći zadržati oblačno, još ponegde sa slabim padavinama. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 14.

Foto: RHMZ Printscreen

Kakvo nas vreme očekuje do kraja februara i početkom marta

U sredu promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a najviša od 11 do 15.

Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 stepeni.