Malo je manifestacija u Srbiji koje mogu da se pohvale tradicijom dugom šest decenija. Upravo takav jubilej ove godine obeležavaju "Alaske večeri" u Velikom Gradištu - simbol identiteta, ribarske tradicije i duha ovog dunavskog mesta.

Na nedavno održanom Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, Turistička organizacija opštine Veliko Gradište predstavila je bogatu i sadržajnu ponudu za predstojeću sezonu, sa posebnim akcentom na veliki jubilej - 60 godina "Alaskih večeri", ali i desetogodišnjicu manifestacije "Pasuljijada".

Interesovanje posetilaca sajma bilo je veliko, a na štandu Velikog Gradišta predstavljeni su svi aduti ove destinacije - Dunav, Srebrno jezero, nadaleko poznata ribarska tradicija, gostoprimstvo domaćina i raznovrstan kulturno-zabavni program koji iz godine u godinu postaje sve bogatiji.

Predsednik opštine Dragan Milić Foto: Aleksandra Milinković

Predsednik opštine Dragan Milić i direktorka Turističke organizacije Dajana Stojanović poručili su da Gradište svake godine podiže lestvicu kada je reč o organizaciji, sadržajima i kvalitetu ponude.

Posebna pažnja, kako su istakli, posvećuje se gostima - od unapređenja smeštajnih kapaciteta i infrastrukture do osmišljavanja programa koji spajaju tradiciju i savremene turističke trendove.

Veliko interesovanje posetioca sajma. Foto: Aleksandra Milinković

"Veliko Gradište je mesto susreta tradicije i modernog turizma. Naša vrata su širom otvorena za sve koji žele da uživaju u prirodi, vrhunskoj gastronomiji i manifestacijama koje neguju autentičnost ovog kraja", poručeno je sa sajma.

Veliko Gradište i Alaske večeri Izvor: TO Veliko Gradište

"Alaske večeri" već 60 godina okupljaju generacije posetilaca, čuvajući duh Dunava i ribarskog nasleđa, dok je "Pasuljijada" za deceniju postojanja izrasla u prepoznatljiv gastronomski događaj koji promoviše druženje, muziku i tradicionalne ukuse.