LOZNICA – Vest da je u sinoćnom izvlačenjuu 15. kolu Loto 5 igre izvučen je ''džoker 6'', a da je dobitni listić uplaćen juče u Loznici, izazvala je brojne komentare po društvenim mrežama. Mnogi su tek jutros čuli da je neko iz grada, ili lozničkog kraja dobio malo više 49 miliona dinara i verovatno rešio svoje finansijske probleme.

Igrač je uplatio tri Loto 5 kombinacije i jedan džoker broj, a ukupna uplata iznosila je 350 dinara. Danas nema ''loto groznice'', rekli su nam na jednom od šest uplatnih mesta Državne lutrije Srbije koliko ih je u gradu. Kažu da odavno nije bilo takvog dobitka, jeste pre nekoliko meseci bilo premija na greb-greb srećkama, tri i šest miliona, bilo je i šestica na Lotou, robnih nagrada, ali ovako nešto nije.

- Svaka mu čast, ko god bio, i u zdravlju novac potrošio. Nadam se da je neko baš iz Loznice i da će novac otići u prave ruke. Kao što piše ovde, nikad se ne zna. Igram redovno Loto, ali nisam srećne ruke, bilo je par puta četvorki, ali više ni makac. Ne računam ono grebanje gde ''ubodem'' sto dinara – kaže jedan Lozničanin koji je poranio da okuša sreću.

