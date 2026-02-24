Slušaj vest

U sali Skupštine grada Vranja danas je održan komemorativni skup povodom smrti Irene Božinovske. Prisutnima se najpre obratila predsednica Skupštine grada Zorica Jović, koja je istakla da je Irena bila skromna i odgovorna mlada žena.

- Irena Božinovska bila je predsednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu, bila je odbornica, a

pre svega žena, majka, ćerka, sestra, supruga. Neko ko je svoje najbliže okruženje i porodicu uvek podizao svojom energijom iz životnih teškoća i hrabrila nesebičnom ljubavlju i požrtvovanjem. Nakon gubitka oca, koji je nastradao nesrećnim slučajem, trudila se da svoju energiju usmeri na svoje najbliže, da bude stub, oslonac, podrška. Danas se, svi zajedno, molimo za Irenu, za plemenitu dušu punu punu energije i ljubavi.

U trenutku kada svi u neverici svedočimo činjenici da možda Bog zaista, u društvo svoje, bira samo najbolje, rekla je predsednica.

O Ireni Božinovski govorila je i njena prijateljica Ivana Mihajlović.

- Ona je zaista bila dar. Bila je svetlost u mnogim našim danima. Znala je da nasmeje, da pruži reči utehe, da zagrli i ohrabri. Njeno srce je bilo veliko, njena duša topla, a njen osmeh nešto što se ne zaboravlja. Iako njen život nije trajao koliko smo želeli, trajao je dovoljno da ostavi trag koji nikad neće izbledeti“, istakla je Ivana Mihajlović.

In memoriam: Irena Božinovski (1985-2026)

Irena Božinovski, odbornica u Skupštini grada Vranja preminula je nakon kraće i teške bolesti. Irena Božinovski rođena je 24. februara 1985. godine u Vranju, gde je završila Osnovnu školu "Vuk Karadžić", a potom i Ekonomsko-trgovinsku školu. Radila je u Simpu, nakon čega od supruga Aleksandra Božinovskog preuzima odborničko mesto ispred Demokratske partije Makedonaca i postaje predsednica Komisije za saradnju između lokalnih jedinica u zemlji i inostranstvu i jedna od inicijatora za bratimljenje Grada Ohrida u Republici Severnoj Makedoniji i Grada Vranja.

Supruga je i majka osamnaestogodišnjeg Andreja. Za sobom ostavlja neizbrisiv trag, pre svega kao dobar čovek, žena, majka, a zatim i društveno angažovana i odgovorna osoba. Irena Božinovska sahranjena je danas u 14 sati na Bunuševačkom groblju.