Srpska pravoslavna crkvai vernici danas slave praznik posvećenSvetom Meletiju, velikom tumaču Svetog pisma i zaštitniku pravoslavlja.

Sveti Meletije je ceo život posvetio borbi protiv Arijeve jeresi. Reč je bila o ogorčenoj borbi o tumačenju prirode Isusa Hrista i Svetog pisma koja je trajala decenijama tokom 4. veka.

Kada bi jeretici osnažili, oni bi progoniliSvetog Meletijakoji je bio arhiepiskop u Jermeniju. Kada bi pravoslavci uspeli da se povrate, svetitelj bi se vraćao na svoju poziciju i nastavljao borbu.

Ovaj sukob je bio toliko žestok da je jednom, priča kaže, dok je Sveti Meletije u crkvi propovedao, njegov sopstveni đakon, skriveni jeretik, pritrčao i vladiki zatvorio usta šakom. Kako nije mogao da priča jezikom, Meletije je besedu nastavio rukama.

Osim po borbi protiv Arijevaca, Sveti Meletije je poznat i po tome što je, na ovaj ili onaj način, u veri učvrstio i pomogao i mnoge druge svetitelje.Naime, na II vaseljenskom saboru, upravo je ovaj svetac kao svog naslednika postavio Grigorija Bogoslova na carigradskom patrijarškom prestolu, zađakonio je Vasilija Velikog i krstio Jovana Zlatousta.

Umro je 381. godine i njegove mošti su prenete u Antiohiju, u današnjoj Turskoj.

Sveti Meletije se danas smatra zaštitnikom pravdoljubivih i časnih ljudi koji ne odstupaju od svojih uverenja jer znaju da su ispravna. Veruje se da ovakve osobe imaju blagoslov i zaštitu Svetog Meletija.

Zato, ako zbog svojih stavova i uverenja za koja znate da su pravedna i moralna, svejedno stradate, zamolite ovog svetitelja za pomoć. Ako je vaša molitva istinita i prava, pomoć će sigurno doći:

- Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Meletije, moli Hrista Boga da spase duše naše.