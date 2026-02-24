Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Udruženje veterana 53. graničnog bataljona u Kaću i obišla spomen - sobu posvećenu herojskoj odbrani otadžbine tokom devedesetih godina.

Tokom posete razgovarano je o položaju boraca, vojnih invalida i njihovih porodica, kao i o daljem unapređenju boračko - invalidske zaštite.

Ministarka Stamenkovski posetila je Udruženje veterana 53. graničnog bataljona u Kaću

Ministar je istakla da je u budžetu Ministarstva za 2026. godinu za boračko - invalidsku zaštitu opredeljeno 25 milijardi dinara, što predstavlja snažnu podršku države onima koji su dali doprinos u odbrani zemlje.

Podsetila je i da je za ovo udruženje u prethodnoj godini, za realizaciju projekata Ministarstvo izdvojilo 700.000 dinara.

Ona je takođe naglasila da mesečna izdvajanja Ministarstva na području Grada Novog Sada u proseku iznose 165 miliona dinara, čime se obezbeđuje kontinuirana podrška korisnicima prava iz oblasti socijalne i boračke zaštite.

Đurđević Stamenkovski je najavila da će država ove godine na dostojanstven način obeležiti bitku na Paštriku, kao i da će 14. jun, kao datum koji označava završetak borbi za odbranu državne granice, biti obeležen na najvišem nivou, kroz niz komemorativnih i državnih aktivnosti.