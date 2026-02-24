Slušaj vest

Porodilja (34), koja je sinoć hitno helikopterom transportovana iz Banjaluke u Beograd, nalazi se u Urgentnom centru u odeljenju šok A i, kako se saznaje, njoj je zbog moždanog krvarenja operisana glava.

Za sada nema detaljnih informacija o njenom zdravstvenom stanju u toku postoperativnog oporavka.

Podsetimo, porodilja (34), kojoj je dijagnostikovano moždano krvarenje, uspešno je helikopterom iz Banjaluke transportovana na neurohirurgiju u Beograd, saopšteno je iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

"Zahtevna vazdušna medicinska evakuacija"

U saopštenju se ističe da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sinoć u kasnim večernjim časovima realizovali ovu zahtevnu vazdušnu medicinsku evakuaciju, i to u uz složene meteorološke prilike, što je zahtevalo dodatnu preciznost i koordinaciju svih uključenih službi.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Boban Kusturić istakao je da su noćne medicinske evakuacije među najsloženijim zadacima koje ova jedinica realizuje.