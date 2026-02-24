Slušaj vest

Porodilja (34), koja je sinoć hitno helikopterom transportovana iz Banjaluke u Beograd, nalazi se u Urgentnom centru u odeljenju šok A i, kako se saznaje, njoj je zbog moždanog krvarenja operisana glava.

Za sada nema detaljnih informacija o njenom zdravstvenom stanju u toku postoperativnog oporavka.

Podsetimo, porodilja (34), kojoj je dijagnostikovano moždano krvarenje, uspešno je helikopterom iz Banjaluke transportovana na neurohirurgiju u Beograd, saopšteno je iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

"Zahtevna vazdušna medicinska evakuacija"

U saopštenju se ističe da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sinoć u kasnim večernjim časovima realizovali ovu zahtevnu vazdušnu medicinsku evakuaciju, i to u uz složene meteorološke prilike, što je zahtevalo dodatnu preciznost i koordinaciju svih uključenih službi.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Boban Kusturić istakao je da su noćne medicinske evakuacije među najsloženijim zadacima koje ova jedinica realizuje.

"Svaka vazdušna medicinska evakuacija nosi visok nivo odgovornosti, a posebno kada se izvodi u noćnim uslovima i pod otežanim vremenskim okolnostima. Zahvaljujući obučenosti posada i dobroj koordinaciji sa medicinskim timovima, pacijentkinja je bezbedno i u najkraćem mogućem roku transportovana na dalje lečenje", rekao je Kusturić.

Kurir/Blic

Ne propustiteDruštvoPorodilja iz Banjaluke hitno prevezena helikopterom u Beograd: Dijagnostikovano joj moždano krvarenje
helikopter urgentni centar
Društvo"Nisi se nešto namučila!" Rodila bebu pre termina, a komentar svekrve ju je zatekao: Ovo nikako nije očekivala
286473_shutterstock-1936891393_ls.jpg
DruštvoMajka blizanaca šokirala svojim priznanjem: Jedna beba mi je draža, a drugu ne uzimam u ruke! Ljudi je osudili
blizanci
Društvo"BEBA BI BILA ŽIVA DA MI JE DOKTORKA DALA UPUT ZA BOLNICU" Lekari oštro o slučaju porodilje iz Bele Crkve: "Ovo su MORALI DA PRIMETE kod trudnice"
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg