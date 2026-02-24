Slušaj vest

Za Srbiju porodična politika je dugoročna investicija u ljudski kapital. U toku je izrada Strategije demografskog razvoja za period 2026-2036, sa projekcijama do 2050. godine. Očekujemo da ovaj "plan za obnovu stanovništva" odrediti naš strateški pravac demografskog razvoja, poručila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević u Budimpešti, gde učestvuje na Pro-porodičnom samitu.

Jelena Žarić Kovačević Foto: MINBPD/Tijana Ćirić





Žarić Kovačević je navela da je Srbija uložila mnogo napora da porodice finansijski ojača i ekonomski osamostali.

- Samo u 2025. godini investirali smo 55 milijardi dinara u podršku porodicama. Pored subvencija za kupovinu prve nekretnine za majke na osnovu rođenja deteta, za šta smo prošle godine izdvojili skoro milijardu dinara, do danas ukupno 21,8 miliona evra, obezbeđujući na ovaj način krov nad glavom za 1.400 porodica, unapredili smo i sistem roditeljskog dodatka. Za njega izdvajamo 80 posto ukupnih davanja. On je danas sedam puta veći u odnosu na period od pre 13 godina i koristi ga dvostruko više roditelja. Tu je i dečiji dodatak na koji odlazi 18,3 odsto ukupnih izdvajanja za porodice - istakla je Žarić Kovačević.

Srpska delegacija na samitu Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Naglasila je da Srbija roditeljstvo poštuje, a podizanje dece podržava kontinuirano, a ne samo u trenutku rođenja deteta. Ona je dodala, i da u ovu računicu nije ušao nov mehanizam - Alimentacioni fond, koji je do sada obuhvatio više od 630 dece za čije izdržavanje je iskorišćeno više od 20 miliona dinara iz Fonda.

Govoreći o porodičnim vrednostima, ona je naglasila da je danas više nego ikada važna institucionalna i sistemska podrška porodicama jačanju njihovog kapaciteta kako bi one bile osnažene da nastave da neguju tradicionalne porodične vrednosti.

Samit u Budimpešti Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

- Svako ulaganje u porodice je ulaganje u očuvanje vrednosti zdravog društva. Ulaganje podrazumeva i podršku kroz zakonsku zaštitu, kvalitetnije zdravstvo i obrazovanje, bolje uslove na tržištu rada... - rekla je Žarić Kovačević.

Ona se osvrnula i na veoma razvijenu praksu bilateralnog dijaloga Srbije i Mađarske, dodajući da je postoji dobra osnovu za dalje produbljivanje saradnje u oblasti demografije i populacione politike.

Među brojnim zemljama na samitu je učestvovala i Srbija Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Žarić Kovačević je danas u Budimpešti govorila na panelu posvećenom značaju globalne profamilijarne saradnje, a dala je doprinos i diskusiji u okviru drugog panela koji je obradio temu zaštite porodičnih vrednosti u kontekstu izazova i odgovornosti.

Takođe, uoči početka Samita, ministarka Žarić Kovačević sastala se sa mađarskim ministrom za kulturu i inovacije Hankom Balažem, sa kojim je razgovarala o jačanju saradnje u oblasti porodične politike.

Jelena Žarić Kovačević i Hank Balaž Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Samit u Mađarskoj okupio je veliki broj zemalja, a glavni cilj konferencije je da generiše ključne preporuke, istakne najbolje prakse i dodatno produbi saradnju među zemljama i institucijama koje rade na kreiranju politika usmerenih na porodicu.