Redovna zamena medicinskog kontingenta Vojske Srbije u vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije izvršena je prethodnih dana u glavnom gradu te istočnoafričke zemlje, Mogadišu.

Kontingent Vojske Srbije u ovoj mirovnoj operaciji čine lekari i medicinski tehničari - štabni oficir na dužnosti načelnika sanitetske službe u misiji i petočlani medicinski tim.

Pripadnici Vojske Srbije koji su završili svoje angažovanje u misiji su bili od avgusta prošle godine. Uspešno su realizovali sve dodeljene zadatke, čime su zavredeli priznanja i najviše ocene od strane pretpostavljenih u komandi misije i na pravi način predstavili srpski vojni sanitet i profesionalnost pripadnika Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Lekari i medicinski tehničari koji su u Somaliju upućeni prošle nedelje narednih šest meseci će, kao i njihovi prethodnici, izvršavati zadatke u domenu sanitetske podrške obuke, preventivne medicinske zaštite i lečenja povređenih i obolelih pripadnika međunarodnih snaga stacioniranih na aerodromu u Mogadišu.

Foto: Ministarstvo odbrane