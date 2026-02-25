Redovna zamena: Novi medicinski tim Vojske Srbije u mirovnoj operaciji u Somaliji
Redovna zamena medicinskog kontingenta Vojske Srbije u vojnoj operaciji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije izvršena je prethodnih dana u glavnom gradu te istočnoafričke zemlje, Mogadišu.
Kontingent Vojske Srbije u ovoj mirovnoj operaciji čine lekari i medicinski tehničari - štabni oficir na dužnosti načelnika sanitetske službe u misiji i petočlani medicinski tim.
Pripadnici Vojske Srbije koji su završili svoje angažovanje u misiji su bili od avgusta prošle godine. Uspešno su realizovali sve dodeljene zadatke, čime su zavredeli priznanja i najviše ocene od strane pretpostavljenih u komandi misije i na pravi način predstavili srpski vojni sanitet i profesionalnost pripadnika Vojske Srbije.
Lekari i medicinski tehničari koji su u Somaliju upućeni prošle nedelje narednih šest meseci će, kao i njihovi prethodnici, izvršavati zadatke u domenu sanitetske podrške obuke, preventivne medicinske zaštite i lečenja povređenih i obolelih pripadnika međunarodnih snaga stacioniranih na aerodromu u Mogadišu.
Vojska Srbije je učešće u misiji Evropske unije za obuku bezbednosnih snaga Somalije započela 2012. godine, a do sada je u ovoj misiji bilo angažovano više od 140 lekara i medicinskih tehničara, na dužnostima u komandi misije i u medicinskom timu. Učešćem u mirovnim operacijama, kako Ujedinjenih nacija tako i Evropske unije, Vojska Srbije daje doprinos očuvanju mira u svetu i jačanju ugleda naše zemlje, i istovremeno potvrđuje svoju sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnom okruženju.