Istorija političkih ubistava u Srbiji obeležena je tragičnim stradanjima lidera, uključujući kneza Mihaila, kralja Aleksandra Obrenovića, kralja Aleksandra I Karađorđevića, premijera Zorana Đinđića. Od 1817. do 1934. godine ubijena su tri srpska i jedan jugoslovenski kralj. Sa prestola su proterani ili abdicirali u skoro isto vreme Karađorđe, knez Miloš, knez Mihailo, knez Aleksandar, kralj Milan i kralj Petar II. U tim trenutcima narodom Srbije se lako moglo manipulisati. U našoj istoriji ne postoje teorije zavere, postoje činjenice i konspiracije koje nisu dovoljno istražene i decenijama se radilo po istoj metodologiji. Srbi nisu dugo čekali na otrežnjene, u 21. veku kada je nastavljena krvava decenija Miloševićevog režima pogubljenjem Ivana Stambolića, pokušajem ubistva opozicionog lidera Vuka Draškovića i na kraju ubistvom premijera Zorana Đinđića.

Tada nije srušena demokratija, ali je srušen temelj nove države. Čitava decenija je prošla da bi se država podigla, ta decenija je bila plodno polje za manipulaciju, secesiju, prevaru i privatizaciju. Analitičari smatraju da su se slični konspiratori ponovo vratili u političko podzemlje i da iz njega pokušavaju novo rušenje poretke naše zemlje.

Večeras i narednih nekoliko dana nećemo znati ko zaista stoji iza plana atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića ali ćemo strpljivo sačekati da vidimo snagu srpskog pravosuđa i istražnih organa u slučaju višemesečne opasne kampanje protiv aktuelne vlasti i predsednika države.