Panel "Sretenjska Srbija između Istoka i Zapada" u organizaciji Fondacije "Za srpski narod i državu" održan je u koncertnoj sali Osnovne muzičke škole "Petar Ilić" u Aranđelovcu. Panel je posvećen razmatranju istorijske i savremene pozicije Srbije u svetlu obeležavanja Dana državnosti, a u okviru "Sretenjskih susreta" koje Fondacija organizuje treću godinu za redom, menjajući teme i učesnike kako bi se značaj Sretenja sagledao iz različitih perspektiva.

U Aranđelovcu su se okupili brojni građani, predstavnici javnog i kulturnog života, kao i veliki broj mladih, sa ciljem da se kroz dijalog i stručno sagledavanje osvetle ključni trenuci srpske istorije, ali i izazovi sa kojima se Srbija danas suočava na raskršću različitih civilizacijskih, kulturnih i političkih uticaja.

U razgovoru su učestvovali ministar kulture Nikola Selaković, istoričar i naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije dr Aleksandar Raković i istoričar, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada Srđan Graovac, dok je panel moderirao istoričar Bojan Čiča.

Tokom diskusije posebno je istaknuto da Sretenje predstavlja jedan od najvažnijih datuma srpske istorije – simbol početka oslobodilačke borbe i obnove državnosti kroz Prvi srpski ustanak, ali i temelj moderne i ustavne Srbije donošenjem Sretenjskog ustava. Učesnici su ukazali da je upravo ta istorijska ravnoteža između tradicije i modernosti, Istoka i Zapada, oblikovala srpski državni i nacionalni identitet.

- Obrazovni sistem, sistem školstva, sistem koji imaju ustanove kulture treba da bude upravo usmeren na nadogradnju i konačnu izgradnju kulturnog i nacionalnog identiteta, pripadnika jednog naroda a najviše njegovih mladih generacija. I iz tog razloga veoma je važno negovanje kulture pamćenja, zbog čega smo se danas i okupili. Kultura je veoma važan orijentir kako u današnjici, tako i u budućnosti - istakao je ministar Selaković.

Organizatori su poručili da je cilj ovakvih tribina podsticanje otvorenog dijaloga, jačanje kulture sećanja i razvijanje državotvorne svesti, naročito među mladima, kao i bolje razumevanje uloge Srbije u savremenim geopolitičkim okolnostima.

Fondacija "Za srpski narod i državu" nastaviće da kroz ovakve programe, predavanja i javne razgovore doprinosi očuvanju nacionalnog identiteta, istorijskog pamćenja i negovanju vrednosti koje čine temelj savremene Srbije.